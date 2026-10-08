Seyahatseverler sevinecek: AJet kış dönemi için indirimli bilet kampanyası başlattı

Bu dönemde Türkiye varışlı bazı seçili hatlardaki seferlerde de 9, 19 ve 29 avro artı vergilerle bilet alma fırsatı da sunulacak. İndirimli biletler, 2 Kasım 2026-4 Mart 2027 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Türkiye varışlı uçuşlarda 11-27 Aralık tarihleri, Türkiye çıkışlı uçuşlarda ise 29 Aralık 2026-10 Ocak 2027 tarihleri kampanya dışında tutulacak.