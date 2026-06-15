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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye'nin son dönemlerde gündemini maden işçileri ve öğretmenlerin eylemleri oluşturuyor. Özellikle madenlerde yerin binlerce metre altında çalışan işçiler, ne patronlar ne de iktidar tarafından görülüyor. Çarkı döndüremez duruma gelen emekçiler son çareyi eylem hakkını kullanmakta buluyor ancak çalışırken sermayeyi yenemeyen işçiler bu sefer polis barikatıyla karşılaşıyor.

Madenciler kendini madene kilitlediği yer altında silahlı saldırının hedefi olurken, öğretmenler sert müdahalelere maruz kalıyor. İşçiler sesini duyurmak için kilometrelerce yürüyüş, günlerce grev yapıyor. Sendikacılar ve yaşam savunucuları cezaevine atılıyor, kadınlar kazanılmış hakları için mücadele ederken gözaltına alınıyor.

ÖĞRETMENLER

Özel okullardaki yıllık eğitim ücretleri yıllık 1 milyon TL’den başlarken yeni mezun bir öğretmenin aylığı asgari ücret seviyesinde kaldı. Patronların elindeki özel okullarda çalışan öğretmenlerin sayısı 200 bini aşarken özel kurslar, rehabilitasyon merkezleri, vakıf üniversitelerinde çalışan eğitimcilerle sayı 500 bine ulaşıyor.

5 OKULDAN BİRİ ÖZEL

Son 25 yılda özel okul artışı yüzde 700’e ulaştı. 2001-2002 eğitim-öğretim yılında bin 887 özel okul varken 2024-2025’te bu sayı rekor artışla 14 bin 700’e ulaşmış durumda. Özel okulların toplam okulların içerisinde payları 3,72’den 19,85’e yükseldi. Artık beş okuldan biri özel okul haline getirildi.

Yaşam maliyetlerini bile karşılayamayan ve düşük ücretleri protesto eden öğretmenler müdahale ile karşılaşıyor. Taban maaş, güvenceli çalışma ve mülakat mağduriyetlerinin giderilmesi talebiyle Ankara'da bir araya gelen öğretmenler polis engeliyle karşılaştı. TBMM önündeki eyleme müdahale eden polis, sendika yöneticilerinin de aralarında olduğu çok sayıda öğretmeni gözaltına aldı.

MADENCİLER

Maden işçileri aylardır ücretleri, çalışma koşulları ve iş güvenceleri için direnirken iktidarın tercihi yine sermayeden yana oldu. Hak arayan emekçiler polis ablukası ve baskılarla karşılaşırken yeraltı kömür işletmelerine verilen devlet destekleri artırıldı.

"Yeraltı maden işletmelerinde meydana gelen maliyet artışlarının karşılanması amacıyla" destek tutarları önceki gün Erdoğan imzalı kararla artırıldı. Karar, 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak. İlgili madde kapsamında 2026-2028 dönemi için yeraltında çalışan işçi başına işverene verilecek destek tutarları da yüzde 50’ye çıkarıldı. Yeraltı kömür işletmeciliğine yeni başlayan işletmelerde destek ödemesine esas tutarın tamamı ödenecek.

YER ALTINDA AÇLIK GREVİ

Edirne’de Özşen Madencilik’te haklarını alamadıkları için 25 gündür direnen işçiler, önceki gün yer altına kapanarak açlık grevine başladı. Ücret, mesai ve tazminatlarını talep eden madenciler, “Ya haklarımız verilecek ya da buradan çıkmayacağız” diyerek direnişi büyüttü. Sendika, madencilerle kontrol merkezi üzerinden düzenli iletişimlerinin kesildiğini, kontrol merkezinin patron tarafından devre dışı bırakıldığını duyurdu. Madencilerin direnişi sürüyor. Öte yandan Doruk Madencilik’te hakları için direnen maden işçilerinin mücadelesi ise geçtiğimiz günlerde zaferle noktalanmıştı.

KADINLAR

Anayasa Mahkemesi (AYM), boşanan eşlere verilen yoksulluk nafakasının süresiz uygulanmasına ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etmişti. İptal hükmü dokuz ay sonra yürürlüğe girecek. Antalya 12. Aile Mahkemesi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesi kapsamında yoksulluk nafakasının "süresiz olması"na ilişkin düzenlemenin iptali için başvuru yapmıştı. Karara başta kadın örgütleri olmak üzere tepki yağdı. Ankara'da AYM'nin yoksulluk nafakası kararını protesto eden kadınlar ve LGBTİ+’lar, önceki gün polisin biber gazlı müdahalesi ve ablukası altında basın açıklaması yaptı. 12. Yargı Paketi’ne tepki gösterilen eylemin ardından 4 kişi gözaltına alındı.