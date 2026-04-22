Almanya’nın güneyinde, doğa harikası berrak sularıyla ünlü Königssee Gölü, bu kez bir doğa aktivitesine değil, film senaryolarını aratmayan bir define hikayesine ev sahipliği yaptı.

Yaz tatili sırasında gölde yüzen 16 yaşındaki bir genç, suyun derinliklerinde parlayan bir nesne fark etti. Merakına yenik düşüp cismi inceleyen genç, bunun sıradan bir metal parçası değil, gerçek bir altın külçesi olduğunu gördü.

YARIM KİLOLUK ALTIN SAHİBİNİ BULAMADI

Genç, göl tabanından çıkardığı 500 gramlık altın külçesini hiç vakit kaybetmeden yetkililere teslim ederek örnek bir davranış sergiledi.

Külçe üzerinde yapılan teknik incelemelerde şu detaylar öne çıktı:

Altının profesyonel bir rafineri tarafından üretildiği ve üzerinde bir seri numarası olduğu belirlendi. Seri numarasına rağmen, altının geçmişteki sahiplerine veya çalınma kaydına dair herhangi bir resmi veriye ulaşılamadı.

HAZİNE GENCİN OLDU

Alman yasalarına göre, bulunan değerli eşyalar için uygulanan altı aylık bekleme süresi boyunca hiçbir hak sahibi ortaya çıkmadı. Polisin yürüttüğü kapsamlı araştırmalar da sonuçsuz kalınca, yasal prosedür gereği altının mülkiyeti onu bulan gence devredildi.

Binlerce dolar değerinde olduğu belirtilen bu 500 gramlık külçe, dürüstlüğü sayesinde artık resmen 16 yaşındaki gence ait.