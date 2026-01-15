Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında Keçiörengücü'nü sahasında 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maç sonu açıklamalarda bulundu.

Galibiyetle ilgili konuşan Sergen Yalçın, "Çocukların konsantrasyonu iyiydi, bence iyi bir maç oynadık. Kupada devam etmek istiyoruz. Oyundan ve skordan Beşiktaş camiası olarak memnunuz." dedi.

SERGEN YALÇIN: 'BİR AKSİLİK OLMAZSA ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA 2-3 OYUNCU GELECEK'

Herkesin merak ettiği transfer konusuyla ilgili de açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam lunları söyledi:

"Devre arası transferleri kolay olmuyor. 5 oyuncu ile yolları ayırdık. Gelecek planlamamızda olmayan isimleri gönderdik. Paulista ailesel sorunlar nedeniyle ayrıldı.

Finale geldiğimiz 2-3 oyuncu var. Önümüzdeki hafta sonuna kadar 2-3 oyuncu transferini becerebiliriz diye tahmin ediyorum.

Rakamlar yüksek ama gelecek sezon aramızda oyuncular istiyoruz. Finale geldik gibi, çok büyük bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta 2-3 oyuncu gelecek."

'NECİP'İN BASINA YAPTIĞI AÇIKLAMALAR BENİ ÜZDÜ'

Necip Uysal ve Mert Günok ile ilgili kararı kendisinin verdiğini belirten Sergen Yalçın, "Necip Uysal yıllarca camiaya hizmet etti. Ona bazı şeyler sorduk ve onun kontrolüne bıraktık durumu. Serkan Reçber konuştu, farklı şeyler söylemiş. Devam edeceğini ve oynamak istediğini belirtmiş." dedi.

Necip Uysal'ın açıklamalarına üzüldüğünü belirten Yalçın, "Artık başka bir pozisyonda olması gereken oyuncu, yaş olarak işin karşı tarafına geçmek durumunda... Basına yaptığı açıklamalar beni çok üzdü. Tek taraflı düşündü ve konuştu. Beni aramış, ulaşamamış falan... Bir karar verildi ve uygulamaya konuldu. Kadroda düşünmedik, kararı onlara bıraktık. Öyle olmuş, böyle olmuş diye konuşmanın anlamı yok." ifadelerini kullandı.