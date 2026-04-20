Avukat Serdar Öktem, 6 Ekim 2025'de trafikte seyir halindeyken pusuya düşürüldü. Uzun namlulu silahlarla tetikçilerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Polisin yürüttüğü soruşturma sonrası Gündoğmuşlar ve Daltonlar çeteslerinin gönderdiği ticari taksi içerisinde 5 saldırgan yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre; Daltonlar çetesinin lideri Rusya’da tutuklu bulunan Beratcan Gökdemir, Gündoğmuş çetesinin lideri ise yurt dışına firar eden Uğurcan Gündoğmuş idi. Serdar Öktem suikasti de bu iki çete tarafından sosyal medyada üstlenildi. Sosyal medya paylaşımlarında suikastın, İspanya’da öldürülen Daltonlar Suç Örgütü Yöneticisi Caner Kocar’ın öldürülmesinin intikamı olduğu belirtildi. Bu eylem ile Casperlar Suç Örgütü Lideri Hamuş Atız olarak bilinen İsmail Atız’a ve Çirkinler Suç Örgütü Lideri Zuhat Altunç’a göndermeler yapıldığı kaydedildi.

AZMETTİRİCİSİ SİİRTLİ NACİ

İddianamede örgüt şeması da çizildi. Şemaya göre; yapılanmada en üstte azmettirici olarak kamuoyunda “Siirtli Naci” olarak bilinen Naci Yılmaz yer aldı. Onun altında Daltonlar ve Gündoğmuşlar olmak üzere iki ana suç örgütü yer aldı. Gündoğmuşlar suç örgütünün liderliğini Uğurcan Gündoğmuş yürüttü. Örgüt içerisinde Furkan Kalıma yöneticiler arasında bulundu. Eylem kadrosunda ise Sidar Öz, Semih Aydın, Devran Yıldırım, Samet Alperen Söğütlü ve Erkan Kan gibi isimler yer aldı. Daltonlar suç örgütünün lideri Beratcan Gökdemir oldu. Örgütün yönetim kadrosunda Batıncan Gökdemir, Murat Küçükyavuz, Mustafa Aktürk ve Ali Gülmalizada yer aldı. Saha ve tetikçi kadrosunda ise Ejder Parlak, Yusuf Karaoğuz, Cengizhan Üzümcü, Faruk Efe ve Muhammet Kaplan bulundu. Bu iki örgüt, Öktem suikastı için ittifak kurarak birlikte hareket etti.

SUİKAST TİMİ İLK GİRİŞİMLERİNDE BAŞARISIZ OLDU

İddianameye göre; Daltonlar Silahlı Suç Örgütü Yöneticileri Murat Küçükyavuz, Alı Gulmalizada, Mustafa Aktürk ve Gündoğmuşlar Suç Örgütü Yöneticisi Furkan Kalıma ile birlikte diğer örgüt mensuplarının yeniden Serdar Öktem’e yönelik eylem hazırlığı yaptı. Temin ettikleri araçları eylem için hazır beklettiler. Ardından Gündoğmuşlar Suç Örgütüne mensup Sidar Öz ve Semih Aydın ile Alı Gulmalizada tarafından suç örgütüne katılımı sağlandı. Saldırıdan 10 gün önce Gaziantep’ten İstanbul’a getirilen örgüt mensupları Esenyurt’taki hücre evine yerleştirildi. Olay tarihine kadar olan süreçte şüphelilerin HTS verileri ve ifadeleri incelendiğinde Serdar Öktem’e yönelik eylem yapabilmek amacıyla hücre evinden çıkan örgüt üyeleri 30 Eylül 2025 ile 06 Ekim 2025 tarihleri arasında birkaç kez Serdar Öktem’in ev ve işyerinin bulunduğu yere giderek keşif yaptılar. Saldırı girişiminde bulundular, ancak her seferinde başarısız oldular.