“Her Nerdeysen”, “Sönen Sigaralar”, “Keşke” ve “Değişmene Rağmen” gibi şarkılarla geniş bir hayran kitlesi edinen genç rapçinin bu adımı, takipçilerinin gözünden kaçmadı.

İddialara göre Ati242, karşı taraftan bir geri dönüş bekledi; yaklaşık iki saatlik sessizliğin ardından ise takibini sonlandırdı.

Söylentiler çığ gibi büyüyünce Ati242’den açıklama gecikmedi. Ünlü rapçi, oyuncuyu romantik bir amaçla değil, yalnızca bir hayran olarak takip ettiğini belirtti. Konunun Twitter’da gündem olmasıyla yanlış anlaşılmak istemediğini ve bu nedenle takibi geri çektiğini ifade etti. Yaptığı açıklamaya rağmen olayın daha da büyüdüğünü dile getirdi ve “Niyetim kötü değildi” sözleriyle tartışmaya son noktayı koydu.

Tam gündem dağılmaya başlamışken, Selin Şekerci de sessizliğini bozdu. Yaşananları magazin haberleri aracılığıyla öğrendiğini söyleyen oyuncu, durumu “çok tatlı” bulduğunu ve yapılan açıklamayı samimi karşıladığını belirtti. Takip ve geri çekme sürecini birebir görmediğini, her şeyi basından öğrendiğini ekleyen Şekerci, genç rapçiye teşekkür ederek “Yolu açık olsun” sözleriyle iyi dileklerini iletti.