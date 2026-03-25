Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Körfez Brunga Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik direktör Selçuk İnan açıklamalarda bulundu.

SELÇUK İNAN: 'ZOR AMA KAZANMAK İSTİYORUZ'

Başakşehir karşılaşmasının önemine dikkat çeken İnan, güçlü bir rakiple karşılaşacaklarını belirterek, “Uzun bir aradan sonra sahamızda oynayacağız. Rakibin kaliteli oyuncuları var. Ancak bizim de iç sahada ortaya koyduğumuz bir oyun gücümüz var. Zor bir maç olacak ama inşallah kazanan taraf biz olacağız” ifadelerini kullandı.

'KOCAELİSPOR İLE BAŞARMAK İSTİYORUM'

Kocaelispor’da bulunmaktan gurur duyduğunu dile getiren genç teknik adam, hedeflerinin büyük olduğunu vurguladı. İnan, “Bu takımla başarı yakalamak istiyorum. Yukarılara oynamak istiyorum. Kocaelispor ile önemli işler başarmayı hedefliyorum” dedi.

SÖZLEŞME SORUSUNA YANIT

Yeni sözleşme sorusuna da yanıt veren İnan, “Henüz net bir görüşme olmadı. Ancak hedefim Kocaelispor ile Avrupa kupalarına katılabilmek. Eğer devam edersek bunun için çok çalışacağım. Kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Takımdaki sakat oyuncularla ilgili bilgi veren Selçuk İnan, Petkovic ve Haidara’nın önümüzdeki hafta antrenmanlara katılmasını beklediklerini belirtti.

MİLLİ TAKIMA DESTEK MESAJI

A Milli Takım’a da başarılar dileyen Selçuk İnan, “Play-off maçları kolay değil. Tek maç, final gibi. Biz ekran başında dua edeceğiz. İnşallah Dünya Kupası’na gideriz” dedi.