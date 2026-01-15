Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak olan Kocaelispor’da teknik direktör Selçuk İnan, karşılaşma ve transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, hem bordo-mavili rakibe hem de ara transfer sürecine ilişkin net mesajlar verdi.

'TRABZONSPOR LİGİN EN GÜÇLÜ TAKIMLARINDAN BİRİ'

Trabzonspor’un son haftalardaki sonuçlarının yanıltıcı olabileceğini belirten Selçuk İnan, rakibin kadro kalitesine vurgu yaptı. İnan, “Trabzonspor formsuz gibi gözükse de ligin en önemli ekiplerinden biri. Kadro kalitesi çok yüksek, artılarını ve güçlü yönlerini biliyoruz, analiz ediyoruz” dedi.

'ÖNEMLİ OYUNCULARINA ÖNLEM ALACAĞIZ'

Trabzonspor’un bireysel kaliteye sahip oyuncularının fark yaratabileceğini dile getiren İnan, “Muçi, Zubkov ya da kim oynarsa oynasın önemli oyuncuları var. Bunlara önlem alacağız. Belki bireysel değil, takım olarak önlem alacağız. Doğru bir plan ve doğru oyunla kazanabileceğimizi düşünüyorum. Belki bireysel çok fazla düşünmeyeceğiz ama takım olarak bir duruşla, bir oyunla önem alacağız. İyi de bir oyuncu Muçi ama biz kendimize bakıyoruz. İnşallah ona bu maçta gol attırmayacağız." ifadelerini kullandı.

'İLK 7 HAFTADAKİ TAKIM DEĞİLİZ”'

Sezonun ilk bölümündeki performansla mevcut durumun farklı olduğunu söyleyen Selçuk İnan, takımın son haftalarda daha oturmuş bir yapıya kavuştuğunu belirtti. İnan, “İlk 7 haftadaki Kocaelispor değiliz. Artık bir oyun anlayışımız ve oyun şeklimiz var. Son 8-9 haftada sadece 1 mağlubiyet aldık” değerlendirmesinde bulundu.

'TRANSFER YAPMAK ZOR GİBİ GÖZÜKÜYOR'

Ara transfer dönemine de değinen Selçuk İnan, kadroyu güçlendirmek istediklerini ancak mevcut koşulların süreci zorlaştırdığını ifade etti. “2-3 oyuncuya ihtiyacımız var ama ceza ve bazı sıkıntılarımız bulunuyor. Başkanımız çok uğraşıyor ancak şu an transfer yapmak zor gibi gözüküyor” dedi.