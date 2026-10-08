Yeniçağ Gazetesi
08 Ekim 2026 Perşembe
İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Şehrinizde en çok hangi meslek kazandırıyor? İşte il il en kazançlı işler

Şehrinizde en çok hangi meslek kazandırıyor? İşte il il en kazançlı işler

Gelir seviyesi ve maaşlar sadece meslek dalına bağlı kalmayıp, çalışılan şehre göre de farklılık gösterebiliyor. Son veriler doğrultusunda, ülkemizin farklı bölgelerinde ekonomik olarak öne çıkan meslek kolları netleşti. İşte il il en yüksek geliri sağlayan mesleklerin dökümü...

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Şehrinizde en çok hangi meslek kazandırıyor? İşte il il en kazançlı işler - Resim: 1

Türkiye’de il il en çok kazandıran meslekler, Sabah gazetesi tarafından derlendi. Listede illere göre maddi getirisi en yüksek olan mesleklerin çeşitliliği dikkat çekti.

1 25
Şehrinizde en çok hangi meslek kazandırıyor? İşte il il en kazançlı işler - Resim: 2

Adana: Narenciye İhracatçısı
Adıyaman: Tütün Üreticisi

2 25
Şehrinizde en çok hangi meslek kazandırıyor? İşte il il en kazançlı işler - Resim: 3

Afyonkarahisar: Mermer Ocak İşletmecisi
Ağrı: Hayvancılık Yetiştiricisi
Amasya: Elma Üreticisi

3 25
Şehrinizde en çok hangi meslek kazandırıyor? İşte il il en kazançlı işler - Resim: 4

Ankara: Savunma Sanayii Mühendisi
Antalya: Lüks Otel Yöneticisi
Artvin: Hidroelektrik Santral Mühendisi
Aydın: Zeytinyağı Üreticisi

4 25
Şehrinizde en çok hangi meslek kazandırıyor? İşte il il en kazançlı işler - Resim: 5

Balıkesir: Rüzgar Enerjisi Uzmanı
Bilecik: Seramik Tasarımcısı
Bingöl: Organik Arıcılık Üreticisi
Bitlis: Jeotermal Enerji Uzmanı

5 25
Şehrinizde en çok hangi meslek kazandırıyor? İşte il il en kazançlı işler - Resim: 6

Bolu: Kış Turizm Otel Sahibi
Burdur: Mermer İhracatçısı
Bursa: Otomotiv Mühendisi
Çanakkale: Lojistik Yöneticis

6 25
Şehrinizde en çok hangi meslek kazandırıyor? İşte il il en kazançlı işler - Resim: 7

Çankırı: Lastik Fabrikası Mühendisi
Çorum: Tuğla-Kiremit Sanayi Mühendisi
Denizli: Ev Tekstili İhracatçısı
Diyarbakır: İnşaat Müteahhidi

7 25
Şehrinizde en çok hangi meslek kazandırıyor? İşte il il en kazançlı işler - Resim: 8

Edirne: Çeltik Üreticisi
Elazığ: Krom Madeni Mühendisi
Erzincan: Altın Madeni İşletmecisi
Erzurum: Kış Turizmi İşletmecisi

8 25
Şehrinizde en çok hangi meslek kazandırıyor? İşte il il en kazançlı işler - Resim: 9

Eskişehir: Havacılık Mühendisi
Gaziantep: Halı İhracatçısı
Giresun: Fındık Tüccarı
Gümüşhane: Gümüş Madeni Mühendisi

9 25
Şehrinizde en çok hangi meslek kazandırıyor? İşte il il en kazançlı işler - Resim: 10

Hakkari: Sınır Ticareti Uzmanı
Hatay: Demir-Çelik Mühendisi
Isparta: Lavanta Üreticisi
Mersin: Uluslararası Lojistik Uzmanı

10 25
Şehrinizde en çok hangi meslek kazandırıyor? İşte il il en kazançlı işler - Resim: 11

İstanbul: Yazılım Mimarı
İzmir: Liman İşletmecisi
Kars: Kış Turizmi Otelcisi
Kastamonu: Orman Endüstri Mühendisi

11 25
Şehrinizde en çok hangi meslek kazandırıyor? İşte il il en kazançlı işler - Resim: 12

Kayseri: Mobilya Fabrikası Yöneticisi
Kırklareli: Cam Sanayi Mühendisi
Kırşehir: Ceviz Üreticileri
Kocaeli: Otomotiv Mühendisi

12 25
Şehrinizde en çok hangi meslek kazandırıyor? İşte il il en kazançlı işler - Resim: 13

Konya: Tarım Makineleri İmalatçısı
Kütahya: Porselen Sanayicisi
Malatya: Kayısı İhracatçısı
Manisa: Beyaz Eşya Üretim Müdürü

13 25
Şehrinizde en çok hangi meslek kazandırıyor? İşte il il en kazançlı işler - Resim: 14

Kahramanmaraş: Tekstil Fabrikatörü
Mardin: Butik Otel İşletmecisi
Muğla: Marina İşletmecisi
Muş: Şeker Pancarı Üreticisi

14 25
Şehrinizde en çok hangi meslek kazandırıyor? İşte il il en kazançlı işler - Resim: 15

Nevşehir: Sıcak Hava Balonu Pilotu
Niğde: Patates Tüccarı
Ordu: Fındık İhracatçısı
Rize: Çay Fabrikası Müdürü

15 25
Şehrinizde en çok hangi meslek kazandırıyor? İşte il il en kazançlı işler - Resim: 16

Sakarya: Otomotiv Yan Sanayi Üreticisi
Samsun: Cerrahi Cihaz Üreticisi
Siirt: Fıstık İşleyicisi
Sinop: Nükleer Enerji Mühendisi

16 25
Şehrinizde en çok hangi meslek kazandırıyor? İşte il il en kazançlı işler - Resim: 17

Sivas: Demiryolu Teknolojileri Uzmanı
Tekirdağ: İlaç Sanayi Yöneticisi
Tokat: Tarım Ürünleri İhracatçısı
Trabzon: Gayrimenkul Danışmanı

17 25
Şehrinizde en çok hangi meslek kazandırıyor? İşte il il en kazançlı işler - Resim: 18

Tunceli: Organik Arıcılık Üreticisi
Şanlıurfa: Pamuk Tüccarı
Uşak: Geri Dönüşüm Sanayicisi
Van: Sınır Ticareti Uzmanı

18 25
Şehrinizde en çok hangi meslek kazandırıyor? İşte il il en kazançlı işler - Resim: 19

Yozgat: Şehir Hastanesi Hekimi
Zonguldak: Demir-Çelik İşçisi
Aksaray: Kamyon Yan Sanayi Mühendisi

19 25
Şehrinizde en çok hangi meslek kazandırıyor? İşte il il en kazançlı işler - Resim: 20

Bayburt: Doğaltaş İşleme Uzmanı
Karaman: Bisküvi-Çikolata Gıda Mühendisi

20 25
Şehrinizde en çok hangi meslek kazandırıyor? İşte il il en kazançlı işler - Resim: 21

Kırıkkale: Silah Sanayi Uzmanı
Batman: Petrol Mühendisi

21 25
Şehrinizde en çok hangi meslek kazandırıyor? İşte il il en kazançlı işler - Resim: 22

Şırnak: Kömür Ocak İşletmecisi
Bartın: Gemi Söküm Sanayicisi

22 25
Şehrinizde en çok hangi meslek kazandırıyor? İşte il il en kazançlı işler - Resim: 23

Ardahan: Lojistikçi
Iğdır: Uluslararası Nakliyeci
Yalova: Gemi İnşa Mühendisi
Karabük: Metalürji Mühendisi

23 25
Şehrinizde en çok hangi meslek kazandırıyor? İşte il il en kazançlı işler - Resim: 24

Kilis: Zeytinyağı Üreticisi
Osmaniye: Yer Fıstığı Tüccarı

24 25
Şehrinizde en çok hangi meslek kazandırıyor? İşte il il en kazançlı işler - Resim: 25

Düzce: Ahşap Sanayicisi

25 25
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro