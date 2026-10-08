Türkiye’de il il en çok kazandıran meslekler, Sabah gazetesi tarafından derlendi. Listede illere göre maddi getirisi en yüksek olan mesleklerin çeşitliliği dikkat çekti.
Şehrinizde en çok hangi meslek kazandırıyor? İşte il il en kazançlı işler
Gelir seviyesi ve maaşlar sadece meslek dalına bağlı kalmayıp, çalışılan şehre göre de farklılık gösterebiliyor. Son veriler doğrultusunda, ülkemizin farklı bölgelerinde ekonomik olarak öne çıkan meslek kolları netleşti. İşte il il en yüksek geliri sağlayan mesleklerin dökümü...Kaynak: Haber Merkezi
Adana: Narenciye İhracatçısı
Adıyaman: Tütün Üreticisi
Afyonkarahisar: Mermer Ocak İşletmecisi
Ağrı: Hayvancılık Yetiştiricisi
Amasya: Elma Üreticisi
Ankara: Savunma Sanayii Mühendisi
Antalya: Lüks Otel Yöneticisi
Artvin: Hidroelektrik Santral Mühendisi
Aydın: Zeytinyağı Üreticisi
Balıkesir: Rüzgar Enerjisi Uzmanı
Bilecik: Seramik Tasarımcısı
Bingöl: Organik Arıcılık Üreticisi
Bitlis: Jeotermal Enerji Uzmanı
Bolu: Kış Turizm Otel Sahibi
Burdur: Mermer İhracatçısı
Bursa: Otomotiv Mühendisi
Çanakkale: Lojistik Yöneticis
Çankırı: Lastik Fabrikası Mühendisi
Çorum: Tuğla-Kiremit Sanayi Mühendisi
Denizli: Ev Tekstili İhracatçısı
Diyarbakır: İnşaat Müteahhidi
Edirne: Çeltik Üreticisi
Elazığ: Krom Madeni Mühendisi
Erzincan: Altın Madeni İşletmecisi
Erzurum: Kış Turizmi İşletmecisi
Eskişehir: Havacılık Mühendisi
Gaziantep: Halı İhracatçısı
Giresun: Fındık Tüccarı
Gümüşhane: Gümüş Madeni Mühendisi
Hakkari: Sınır Ticareti Uzmanı
Hatay: Demir-Çelik Mühendisi
Isparta: Lavanta Üreticisi
Mersin: Uluslararası Lojistik Uzmanı
İstanbul: Yazılım Mimarı
İzmir: Liman İşletmecisi
Kars: Kış Turizmi Otelcisi
Kastamonu: Orman Endüstri Mühendisi
Kayseri: Mobilya Fabrikası Yöneticisi
Kırklareli: Cam Sanayi Mühendisi
Kırşehir: Ceviz Üreticileri
Kocaeli: Otomotiv Mühendisi
Konya: Tarım Makineleri İmalatçısı
Kütahya: Porselen Sanayicisi
Malatya: Kayısı İhracatçısı
Manisa: Beyaz Eşya Üretim Müdürü
Kahramanmaraş: Tekstil Fabrikatörü
Mardin: Butik Otel İşletmecisi
Muğla: Marina İşletmecisi
Muş: Şeker Pancarı Üreticisi
Nevşehir: Sıcak Hava Balonu Pilotu
Niğde: Patates Tüccarı
Ordu: Fındık İhracatçısı
Rize: Çay Fabrikası Müdürü
Sakarya: Otomotiv Yan Sanayi Üreticisi
Samsun: Cerrahi Cihaz Üreticisi
Siirt: Fıstık İşleyicisi
Sinop: Nükleer Enerji Mühendisi
Sivas: Demiryolu Teknolojileri Uzmanı
Tekirdağ: İlaç Sanayi Yöneticisi
Tokat: Tarım Ürünleri İhracatçısı
Trabzon: Gayrimenkul Danışmanı
Tunceli: Organik Arıcılık Üreticisi
Şanlıurfa: Pamuk Tüccarı
Uşak: Geri Dönüşüm Sanayicisi
Van: Sınır Ticareti Uzmanı
Yozgat: Şehir Hastanesi Hekimi
Zonguldak: Demir-Çelik İşçisi
Aksaray: Kamyon Yan Sanayi Mühendisi
Bayburt: Doğaltaş İşleme Uzmanı
Karaman: Bisküvi-Çikolata Gıda Mühendisi
Kırıkkale: Silah Sanayi Uzmanı
Batman: Petrol Mühendisi
Şırnak: Kömür Ocak İşletmecisi
Bartın: Gemi Söküm Sanayicisi
Ardahan: Lojistikçi
Iğdır: Uluslararası Nakliyeci
Yalova: Gemi İnşa Mühendisi
Karabük: Metalürji Mühendisi
Kilis: Zeytinyağı Üreticisi
Osmaniye: Yer Fıstığı Tüccarı
Düzce: Ahşap Sanayicisi