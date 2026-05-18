Karabük’ün dünyaca ünlü turizm merkezi Safranbolu ilçesinde yürekleri ağza getiren bir doğal gaz faciasının eşiğinden dönüldü. Barış Mahallesi Dirlik Sokak üzerinde faaliyet gösteren ve şehit ailelerini misafir eden bir otelde akşam saatlerinde sızıntı meydana geldi.

BELİRTİLER BAŞLAYINCA 112'YE HABER VERİLDİ

Otelde konaklayan misafirlerin eş zamanlı olarak doğal gaz zehirlenmesinin en belirgin semptomları olan şiddetli mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetleri yaşaması üzerine otel yönetimi durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye adeta alarm durumuna geçilerek çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve doğal gaz dağıtım şirketi acil müdahale ekipleri sevk edildi.

AMBULANS VE OTOBÜSLERLE HASTANELERE TAŞINDILAR

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, gazdan etkilenen vatandaşlara ilk müdahaleyi otel bahçesinde yaptı. Durumu daha ciddi olan vatandaşlar hazır bekletilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, sızıntıdan hafif etkilenen diğer misafirler ise bölgeye tahsis edilen otobüslerle önlem amaçlı hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan vatandaşların sağlık durumlarının yakından takip edildiği bildirildi.

SIZINTI KAZAN DAİRESİNDEN KAYNAKLANDI

Polis ekipleri, olası bir patlama veya kitlesel zehirlenme riskine karşı oteli tamamen boşaltarak çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı ve sokağı yaya trafiğine kapattı.

Doğal gaz acil müdahale ekiplerinin otel içerisinde yaptığı teknik incelemelerde, sızıntının otelin kazan dairesinden kaynaklandığı tespit edildi. Ekiplerin ana vanadan gaz akışını kesmesi ve itfaiye ekiplerinin binada yaptığı tahliye çalışmalarıyla tehlike daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Faciadan dönülen olayla ilgili olarak ihmal olup olmadığına ilişkin geniş çaplı adli ve teknik soruşturma başlatıldı.