Yeni yıla aşk dolu bir başlangıç yapan ikiliden Oğulcan Engin, sevgilisiyle verdiği pozu kalp emojisiyle paylaşırken, Alişan da kısa sürede aynı kareyi kendi hesabında yayınladı. Bu sürpriz ilişki magazin kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

“Çukur”, “Masumiyet”, “Ateş Kuşları” gibi yapımlarla adından söz ettiren 29 yaşındaki oyuncu, önceki akşam Bebek’te arkadaşlarıyla görüntülendi. Oldukça keyifli olduğu gözlenen Alişan, “Her şey yolunda gidiyor. Uzun zamandır arkadaşlarımla böyle bir plan yapamamıştık, bugün tamamen kız kıza bir akşam yapmak istedik” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Evlilik sorularına ise gülerek karşılık veren Alişan, “Bilmiyorum, artık sormayın… Çok erken, belli olmaz” ifadelerini kullandı.

“Keşke onun hayatını oynasam”

Seda Sayan’ın daha önce “Hayatım film olursa beni gelin adayım İlayda Alişan oynasın” sözleri hatırlatıldığında ise ünlü oyuncu, “Çok isterim, keşke onun hayatını oynasam” diyerek samimi bir yanıt verdi.

Röportaj sırasında çiçekçi çocukların kendisine güller atmasıyla kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Alişan, “İlayda ablamız Hollywood yıldızı olmalı” sözleri karşısında kahkahalara boğuldu.

Öte yandan evlilik iddialarıyla ilgili bir açıklama da müstakbel kayınpeder Sinan Engin’den geldi. Snob Magazin’e konuşan Engin, “Bu kararı gençler verir, bize de saygı duymak düşer. Şu an bir düğün planı yok. Oğulcan’ın sağı solu belli olmaz ama İlayda bizim de kızımız, çok seviyoruz” dedi.

Çift daha önce de ilişkilerinin çok iyi gittiğini belirtmiş, evlilik için “kısmet” yorumunu yapmıştı. Alişan, sevgilisinin doğum gününde paylaştığı duygusal mesajla da dikkat çekmiş, “İyi ki doğdun aşkım, sen olmasaydın ben ne yapardım” ifadelerini kullanmıştı.

Bir yılı aşkın süredir birlikte olan çift, uyumlu ilişkileriyle öne çıkıyor. Oğulcan Engin, “Tatlı zıtlıklarımız var ama genel olarak çok uyumluyuz” derken, Alişan ise “Hiç kavga etmedik, sağlıklı bir ilişkimiz var” ifadelerini kullanmıştı.