Yavuz Ağıralioğlu, Ümit Özdağ ve Müsavat Dervişoğlu isimlerinin sorgulandığı ankette, seçmen gruplarının tercihleri dikkat çekici kırılımlar oluşturdu.
Seçimlerde dengeleri değişterecek anket sonucu: Milliyetçi liderler hangi partiden oy alıyor?
Ank-Ar tarafından yapılan son kamuoyu araştırması, Türk siyasetindeki milliyetçi liderlerin farklı parti tabanlarındaki karşılığını gözler önüne serdi.Yunus Arıkan
Türkiye'de milliyetçi ve sağ siyasetin önde gelen üç ismi; Yavuz Ağıralioğlu, Ümit Özdağ ve Müsavat Dervişoğlu'nun seçmen nezdindeki popülaritesi mercek altına alındı.
Ank-Ar Araştırma ve Danışmanlık şirketinin "Bu üç isimden hangisini kendinize daha yakın hissediyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtlarda genel toplamda "Hiçbiri" diyenlerin oranı %37,6 ile ilk sırada yer alırken, liderler arasında rekabet dikkat çekti
Genel tabloda Yavuz Ağıralioğlu %21,1 ile en çok tercih edilen lider olurken, onu %19,0 ile Ümit Özdağ ve %14,7 ile Müsavat Dervişoğlu takip etti. Ancak asıl çarpıcı sonuçlar, siyasi partilerin seçmen kırılımlarında ortaya çıktı.
Kim, Nereden Oy Alıyor?
Anketin çapraz analiz tabloları, liderlerin kendi doğal tabanlarının dışındaki seçmen gruplarına ne derece hitap edebildiğini açıkça gösteriyor:
Yavuz Ağıralioğlu:
Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu, kendi seçmen tabanından %87,7 oranında destek alıyor. Bunun yanı sıra muhafazakar ve sağ seçmende ciddi bir karşılığı olduğu görülüyor:
YRP (Yeniden Refah Partisi) seçmeninin %34,5'i,
AK Parti seçmeninin %32,8'i,
MHP seçmeninin ise %27,3'ü Ağıralioğlu'nu kendine yakın buluyor.
Ümit Özdağ: CHP Seçmeninden Sürpriz İlgi
Ümit Özdağ, en heterojen (farklı gruplardan) destek alan liderlerden biri olarak öne çıkıyor:
Özdağ'a en büyük destek %28,2 ile MHP seçmeninden geliyor.
Dikkat çeken en büyük sürpriz ise CHP tabanında yaşanıyor. CHP'li seçmenlerin %25,6'sı Ümit Özdağ'ı kendine yakın hissediyor.
Özdağ, AK Parti seçmeninden %15,7, YRP seçmeninden ise %12,7 oranında destek alıyor.
Müsavat Dervişoğlu: İYİ Parti Tabanını Konsolide Etti
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kendi parti tabanında oldukça güçlü bir meşruiyete sahip.
İYİ Parti seçmeninin %83,7'si liderine tam destek veriyor.
Ancak Dervişoğlu'nun diğer partilerin tabanlarına sirayet etme oranı (MHP'deki %29,1'lik dikkate değer kitleyi açığa çıkardı.
"Hiçbiri" Diyenler
Anketin en çarpıcı sonuçlarından biri de bu üç milliyetçi lidere mesafeli duran seçmen kitleleri oldu.
DEM Parti seçmeninin %86,2'si üç lider için de "Hiçbiri" yanıtını vererek milliyetçi siyasete karşı net bir blok tavır sergiledi.
CHP seçmeninde "Hiçbiri" diyenlerin oranı %41,4 ile oldukça yüksek çıkarken, AK Parti seçmeninin de %31,7'si bu üç isme mesafeli yaklaştı.
Kararsız ve oy kullanmayacağını belirten seçmenlerin neredeyse yarısı (%47,1) ise bu üç liderin hiçbirini kendine yakın görmüyor.