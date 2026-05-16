Yeniçağ Gazetesi
16 Mayıs 2026 Cumartesi
İstanbul 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Seçimlerde dengeleri değişterecek anket sonucu: Milliyetçi liderler hangi partiden oy alıyor?

Seçimlerde dengeleri değişterecek anket sonucu: Milliyetçi liderler hangi partiden oy alıyor?

Ank-Ar tarafından yapılan son kamuoyu araştırması, Türk siyasetindeki milliyetçi liderlerin farklı parti tabanlarındaki karşılığını gözler önüne serdi.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Seçimlerde dengeleri değişterecek anket sonucu: Milliyetçi liderler hangi partiden oy alıyor? - Resim: 1

Yavuz Ağıralioğlu, Ümit Özdağ ve Müsavat Dervişoğlu isimlerinin sorgulandığı ankette, seçmen gruplarının tercihleri dikkat çekici kırılımlar oluşturdu.

1 9
Seçimlerde dengeleri değişterecek anket sonucu: Milliyetçi liderler hangi partiden oy alıyor? - Resim: 2

Türkiye'de milliyetçi ve sağ siyasetin önde gelen üç ismi; Yavuz Ağıralioğlu, Ümit Özdağ ve Müsavat Dervişoğlu'nun seçmen nezdindeki popülaritesi mercek altına alındı.

2 9
Seçimlerde dengeleri değişterecek anket sonucu: Milliyetçi liderler hangi partiden oy alıyor? - Resim: 3

Ank-Ar Araştırma ve Danışmanlık şirketinin "Bu üç isimden hangisini kendinize daha yakın hissediyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtlarda genel toplamda "Hiçbiri" diyenlerin oranı %37,6 ile ilk sırada yer alırken, liderler arasında rekabet dikkat çekti

3 9
Seçimlerde dengeleri değişterecek anket sonucu: Milliyetçi liderler hangi partiden oy alıyor? - Resim: 4

Genel tabloda Yavuz Ağıralioğlu %21,1 ile en çok tercih edilen lider olurken, onu %19,0 ile Ümit Özdağ ve %14,7 ile Müsavat Dervişoğlu takip etti. Ancak asıl çarpıcı sonuçlar, siyasi partilerin seçmen kırılımlarında ortaya çıktı.

4 9
Seçimlerde dengeleri değişterecek anket sonucu: Milliyetçi liderler hangi partiden oy alıyor? - Resim: 5

Kim, Nereden Oy Alıyor?

Anketin çapraz analiz tabloları, liderlerin kendi doğal tabanlarının dışındaki seçmen gruplarına ne derece hitap edebildiğini açıkça gösteriyor:

5 9
Seçimlerde dengeleri değişterecek anket sonucu: Milliyetçi liderler hangi partiden oy alıyor? - Resim: 6

Yavuz Ağıralioğlu:
Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu, kendi seçmen tabanından %87,7 oranında destek alıyor. Bunun yanı sıra muhafazakar ve sağ seçmende ciddi bir karşılığı olduğu görülüyor:

YRP (Yeniden Refah Partisi) seçmeninin %34,5'i,

AK Parti seçmeninin %32,8'i,

MHP seçmeninin ise %27,3'ü Ağıralioğlu'nu kendine yakın buluyor.

6 9
Seçimlerde dengeleri değişterecek anket sonucu: Milliyetçi liderler hangi partiden oy alıyor? - Resim: 7

Ümit Özdağ: CHP Seçmeninden Sürpriz İlgi

Ümit Özdağ, en heterojen (farklı gruplardan) destek alan liderlerden biri olarak öne çıkıyor:

Özdağ'a en büyük destek %28,2 ile MHP seçmeninden geliyor.

Dikkat çeken en büyük sürpriz ise CHP tabanında yaşanıyor. CHP'li seçmenlerin %25,6'sı Ümit Özdağ'ı kendine yakın hissediyor.

Özdağ, AK Parti seçmeninden %15,7, YRP seçmeninden ise %12,7 oranında destek alıyor.

7 9
Seçimlerde dengeleri değişterecek anket sonucu: Milliyetçi liderler hangi partiden oy alıyor? - Resim: 8


Müsavat Dervişoğlu: İYİ Parti Tabanını Konsolide Etti
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kendi parti tabanında oldukça güçlü bir meşruiyete sahip.

İYİ Parti seçmeninin %83,7'si liderine tam destek veriyor.

Ancak Dervişoğlu'nun diğer partilerin tabanlarına sirayet etme oranı (MHP'deki %29,1'lik dikkate değer kitleyi açığa çıkardı.

8 9
Seçimlerde dengeleri değişterecek anket sonucu: Milliyetçi liderler hangi partiden oy alıyor? - Resim: 9

"Hiçbiri" Diyenler
Anketin en çarpıcı sonuçlarından biri de bu üç milliyetçi lidere mesafeli duran seçmen kitleleri oldu.

DEM Parti seçmeninin %86,2'si üç lider için de "Hiçbiri" yanıtını vererek milliyetçi siyasete karşı net bir blok tavır sergiledi.

CHP seçmeninde "Hiçbiri" diyenlerin oranı %41,4 ile oldukça yüksek çıkarken, AK Parti seçmeninin de %31,7'si bu üç isme mesafeli yaklaştı.

Kararsız ve oy kullanmayacağını belirten seçmenlerin neredeyse yarısı (%47,1) ise bu üç liderin hiçbirini kendine yakın görmüyor.

9 9
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro