Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Üsküdar Belediyesi’ndeki yeniden yapılan seçim öncesinde tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik için mahkemeden yeni karar çıktı. Çelik, ev hapsi şartıyla tahliye edildi

Üsküdar Belediyesi’nde yeniden yapılan seçim öncesinde gözaltına alınarak 5 Eylül’de tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik, ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

Halk TV’den Gamze Altunay’ın haberine göre, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik hakkında ev hapsi şartıyla tahliye kararı verildi.

2024 yerel seçimlerinde Üsküdar’da CHP’nin belediye meclis üyesi listesinde ilk sırada aday gösterilen Çelik, seçim sonrasında belediye başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Çelik, Üsküdar Belediyesi’nde yeniden yapılan seçim öncesinde gözaltına alınmış ve 5 Eylül’de tutuklanmıştı. Çelik hakkındaki yargı süreci devam ediyor.