Avrupa Birliği ülkeleri Türklere her gün daha zor vize vermeyi sürdürüyor. Konuya ilişkin YENİÇAĞ Yazarı Fatih Ergin, sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulundu. Ergin paylaşımında son yıllarda Türk vatandaşlarının sık sık dert yandığı 'Schengen Vizesi Reddi' sorununa değindi.

"Schengen vizesinde görünmeyen gerçek..." notuyla paylaşımda bulunan gazeteci Ergin, "Son 10 yılda Türkiye'den 1,5 milyon Shengen başvurusu reddedildi. İade edilmeyen başvuru ücreti 511 milyon Euro'yu geçti" ifadeleriyle çok önemli bir veriyi paylaştı.

Ergin, Avrupa Birliği ülkelerinin Türk vatandaşlarına sık sık Schengen reddi vermesinin perde arkasındaki gerçeğini ise, "AB, geri kabul anlaşmasıyla Suriyeliler için verdiği paranın önemli bir kısmını bizden böylece almış oldu..." sözleriyle vurguladı.

— Fatih Ergin (@ferg1923) April 28, 2026

ÖZDAĞ'DAN DESTEK

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof.Dr. Ümit Özdağ ise Fatih Ergin'in bu önemli paylaşımını alıntılayarak, "Fatih Ergin yoruma bile gerek bırakmayacak şekilde bir X paylaşmış" dedi. Özdağ sözlerinin devamında ülkelerin vize başvurusunda iki önemli noktaya dikkat ettiğinin altına çizdi.

Zafer Lideri, o noktaları şu ifadelerle açıkladı:

"Vize alan kişi ekonomik olarak zayıf bir ülkeden gelen ekonomik olarak zayıf bir kişi midir?Gelirse dönmeyip benim ülkemde kalıp istihdam piyasasına rahatsızlık verir mi?

İkinci neden ise güvenliktir. Vize alan kişi ülkemin güvenliği için tehdit oluşturur mu?"

Özdağ, paylaşımını şu tespit ile sonlandırdı:

"AB’nin Türk vatandaşlarına vize vermekte büyük sıkıntılar yaratmasının nedeni ağırlıklı olarak ekonomik nedenlerdir. Ancak bir süredir ABD’nin de telkini ile güvenlik nedeniyle de vize verilmemesi söz konusu olmaktadır"

Fatih Ergin yoruma bile gerek bırakmayacak şekilde bir X paylaşmış.



— Ümit Özdağ (@umitozdag) April 28, 2026

NATO SATJI İÇİN BİLE TÜRK VİZE ALAMIYOR

Öte yandan NATO Genel Merkezi Staj Programı için hazırlanan resmi Staj Kılavuzu'nda, ev sahibi ülke Belçika’nın uyguladığı bazı vize prosedürlerinde Türk vatandaşlarına negatif yönde ayrımcılık yapıldığı ortaya çıktı. Belgede yer alan düzenlemelerin, Türk vatandaşlarını bazı kolaylıkların dışında bıraktığı görüldü.

Söz konusu belgedeki ifadeler şöyle:

"Belçika Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlığı olanlar hariç, Avrupa dışı stajyerlerin ülkeye girişini kolaylaştıran bir tasdik belgesi düzenler"

YÜZDE KIRKA VARAN RET ORANI

Schengen başvurularında Türkiye'ye yönelik kısıtlamalar, bazı ülkelerde %40'lara varan ret oranları ile sonuçlanıyor.

Bazı ülkeler ise Türk vatandaşlarının işini iyice zorlaştırarak ret kararına itiraz hakkını kaldırıyor. Örneğin Almanya, 1 Temmuz 2025 itibarıyla Türk vatandaşlarının vize retlerine itiraz hakkını tamamen kaldırdı.