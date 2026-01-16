YENİÇAĞ - Ahmet TAKAN / Sıcak Analiz

Yakın çevremdeki avukat dostlarından duyuyorum; ellerinde kumar ve bahis batağı yüzünden ne trajik dosyalar var. Şimdi, biz bu bataklığın gerçek sebeplerine ve aktörlerine dalsak, yazı yayına girdikten 10 dakika sonra kapımızı polis çalar, “hakaretten” nezarete tıkılırız.

Hak verirsiniz ki kendimizi de garantiye alarak, felaketi önlemek için neler yapılabilir, mevcut siyasi aktörler üzerinden mercek altına alalım.

Recep Tayyip Erdoğan, dün, bağımlılık türlerinde ciddi artış yaşandığını ifade edip "Uyuşturucu, alkol, sigara, kumar ve sanal bahis milli bünyemiz açısından terör kadar hatta terörden daha zararlı boyutlara ulaşmıştır.” dedi.

Devletin ve icraatın en başındaki isim, çözüm üreteceği yerde her zamanki gibi şikayet ediyor!.. Bu fotoğrafa yabancı değiliz hem de çok kanıksadığımız bir durum.

Bakın, Tayyip Erdoğan’ın bir zamanlar sağ kolu olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yıllardır uyarıyor. Sadece bir örnek; Babacan’ın 29 Kasım 2024’de video yayını yoluyla yaptığı uyarılardan bazı çarpıcı bölümler;

-“Değerli vatandaşlarım, ekranları başında beni izleyen anneler, babalar, gençler;

Bugün karşınızdayım, çünkü çok kaygılıyım, çok kızgınım.

Ülkemizi saran, aileleri yıkan, toplumumuz için büyük bir beka tehditi haline gelen önemli bir konu hakkında sizlerle konuşmak istiyorum.

Mevzumuz: Bahis, kumar.

Yüzbinlerce aileden feryat yükseliyor. ‘Çocuğum kumara bulaştı, borca battı, bunalıma girdi’ diyorlar.

Biliyorsunuz, ta 1990’lardan bu yana ülkemizde kumarhane açılmasına izin verilmez.

Niçin? Çünkü bu ülkede kumar yüzünden vaktiyle nice cinayetler işlenmiş, nice intiharlar olmuş, nice aile faciaları yaşanmış…

Ardından kumarhaneler kapatılmış, bir daha da açılmamış.

Ancak son yıllarda, iktidar herkesin cebine bir kumarhane açtı.

Akıllı telefonu olan herkes bahis ve kumar sitelerine kolayca ulaşabiliyor.

Bunların bir kısmı sözüm ona yasadışı…

Gelin görün ki, yasadışı olmalarına rağmen çok yaygın bir şekilde kullanılıyor bu siteler.

İşine geldiğinde anında Instagram’ı kapatan, anında sosyal medyayı yavaşlatan iktidar, yasadışı oyun sitelerine karşı nedense çok şefkatli.

Daha önce söyledim, tekrar ediyorum. İktidara sesleniyorum:

Eğer bunlarla ortak değilseniz derhal fişini çekin. Engelleyin.

Bahis kumar sitelerinin hepsi devletin gözü önünde dijital ödeme sistemleriyle çalışıyor.

Erişim engeli getirin, ödeme sistemlerini kullanmalarına izin vermeyin.

Bu kadar basit.

Sakın ha, ‘Görmedim’, ‘Duymadım’, ‘Haberim yok’ falan demeyin. Kimseyi aldatmayın.

*****

Gelelim devletin izin verdiği, sessiz sedasız yasal hale getirdiği, hatta teşvik ettiği bahis ve kumara.

Bakın: Her alanda vergileri artıran hükümet, geçtiğimiz yılbaşında Sayın Erdoğan’ın imzasıyla döndü kumarın vergisini yarı yarıya azalttı.

Evet yanlış duymadınız: Herşeyin vergisi arttı, kumarın vergisi bizzat Cumhurbaşkanı’nın imzasıyla düşürüldü.

Dikkatiniz çekiyorum:

Devletin izin verdiği, herkesin cebine soktuğu kumar uygulamalarından bahsediyorum.

Taşlar; sandıklar; hazineler; çarklar.

Her türlü oyun, her türlü bahis.

İnanın iş zıvanadan çıkı yahu…

Bu işin yasal - yasa dışı ayrımı sadece parayı şunun veya bunun kazandığıyla ilgili.

Yasal dediğimiz kumarı oynatan kim?

İktidarı sürekli destekleyen, iktidar ne dese yapan bir medya kuruluşu.

Yani iktidarın kankası.

Unutmayın; kumarda sürekli kazanan, hiç bir zaman kaybetmeyen biri vardır.

Kimdir o? Kumarı oynatandır.

Kumarı oynatanlar, topladıkları paranın sadece bir kısmını oynayanlara dağıtır. Gerisini cebine atar.

İnanın tehlike çok büyük.

Siz bir yandan dönün Diyanet İşleri Başkanlığı’na Cuma hutbelerinde kumarın zararlarını anlattırın;

Öte yandan dönün, sanal sitelerde kankanızın oynattığı kumarın vergisini düşürün.

Ayıp yahu ayıp.

Yaptığınız iki yüzlülüğün daniskasıdır.

*****

Sayın Erdoğan’a sesleniyorum:

Devlet eliyle kumarı teşvik edemezsiniz.

Devlet eliyle gençlerimizi zehirleyemezsiniz.

Öyle kafanızı kuma gömerek bu işten kurtulamazsınız.

Kalkın ve kendi ellerinizle yaydığınız bu pisliği temizleyin.

Eğer bir çıkarınız yoksa, ortak falan değilseniz, gereğini yapın.

*****

Aklıma gelmişken, Sayın Erdoğan’a şunu da sorayım:

Acaba faizle ilgili nas var da, kumarla ilgili nas yok mu?

“Nas var” diye diye bir yandan Merkez Bankasına faizi indirtirken, siz hangi yüzle kumarın yaygınlaşmasına izin verdiniz?

Sigarada ve alkollü içeceklerde vergiyi sürekli artırırken, kumarın vergisini niçin düşürdünüz?

Vergiyi düşürerek neden kumarı teşvik ediyorsunuz?

Yaptığınız vebalinden hiç korkmuyor musunuz?

*****

Hadi artık!

Eğer samimiyseniz, çekin fişi, bitirin işi.

Instagram'ı kapattığınız gibi, sosyal medyayı yavaşlattığınız gibi;

Hakkınızda çıkan türlü türlü haberleri yasaklattığınız gibi…

Bu belayı ülkeden tek bir hareketle defedin.

Yapmıyorsanız, çıkarınız var demektir.

*****

Ve bugün, onu tekrar AKP ve saray saflarına döndürmek için büyük çaba sarf eden Tayyip Erdoğan’a Ali Babacan’dan bir çağrı daha geldi;

"Söyleye söyleye dilimizde tüy bitmişti. Nihayet anladınız galiba.

Şimdi sıra icraatta…

Çekin fişi, bitirin bu işi Sayın Erdoğan.

Yasalı, yasa dışısı ayırt etmeden ama…

Çözüm basit, yetki sizde. Tek imzayla önünü açtınız, tek imzayla kapatın."

*****

Sizce, Tayyip Erdoğan, Ali Babacan’a kulak verir mi?..

Ben hiç tahmin etmiyorum!..