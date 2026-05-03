Yeniçağ Gazetesi
03 Mayıs 2026 Pazar
Saygı gecesinde gergin anlar: Mustafa Sandal sessizliğini bozdu

Mustafa Sandal için düzenlenen “Saygı1” gecesi, müzik dolu anların yanı sıra kısa süreli bir gerginlikle de gündeme geldi.

Gecede sahne alan Mela Bedel ile Sandal arasında isim telaffuzu üzerinden dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Olayın ardından Sandal, sosyal medyada yapılan yorumlara karşı sessiz kalmayarak açıklama yaptı.

Oğuzhan Uğur tarafından organize edilen ve Sandal’ın 32 yıllık kariyerine ithaf edilen konser, 2 Nisan’da birçok ünlü ismi bir araya getirdi.

Gecede Sefo, Gülben Ergen, Berkay, Ziynet Sali, Karsu, Atiye, Fatma Turgut ve Murat Dalkılıç gibi pek çok sanatçı, Sandal’ın sevilen şarkılarını kendi yorumlarıyla seslendirdi.

Konser görüntülerinin YouTube’da yayınlanmasının ardından, Mela Bedel ile Sandal arasında geçen kısa diyalog izleyicilerin dikkatini çekti. Bedel’in sahnede Sandal’ın ismini yanlış telaffuz ettiğini düşünerek yaptığı esprili çıkış, kısa süreli bir şaşkınlığa neden oldu.

Durumu hızlıca toparlayan Mustafa Sandal, genç sanatçının performansını övgü dolu sözlerle değerlendirdi. Bedel’in yorumundan etkilendiğini belirten sanatçı, onun sahne enerjisinin kendisini heyecanlandırdığını dile getirdi.

Sosyal medyada olayın büyümesi ve Mela Bedel’e yönelik eleştirilerin artması üzerine Sandal, bir açıklama yaparak meslektaşına destek verdi.

Genç sanatçının tavrını heyecana bağladığını ifade eden Sandal, bunun bir saygısızlık olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.

Dinleyicilere de çağrıda bulunan sanatçı, yetenekli isimlerin desteklenmesi gerektiğini belirtti ve Bedel’den memnun olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi
