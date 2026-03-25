TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, Ortadoğu’da süren savaşın küresel ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Diren, çatışmaların belirsizlikleri artırdığını ve dünya ekonomisinin yeni bir denge arayışı içinde olduğunu söyledi.

İzmir Ticaret Odası’nda düzenlenen toplantıda konuşan Diren, Türkiye’nin mevcut koşullarda coğrafi konumu, sanayi altyapısı ve Avrupa ile entegrasyon kapasitesi sayesinde avantaj elde edebileceğini belirtti. Bu potansiyelin doğru adımlarla olumlu bir sonuca dönüştürülebileceğini vurguladı.

ENERJİ ŞOKU VE STAGFLASYON UYARISI

Savaşın uzaması halinde küresel ölçekte ciddi risklerin ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Diren, özellikle enerji arzında yaşanabilecek sıkıntıların ekonomik dengeleri bozabileceğini ifade etti. Petrol fiyatlarındaki artışın hem enflasyonu yukarı çektiğini hem de büyümeyi baskıladığını belirten Diren, bu sürecin stagflasyon riskini artırabileceğini söyledi.

Diren, “Savaşın kısa sürmesi halinde etkiler sınırlı kalabilir ancak uzaması durumunda dünya ekonomisinde uzun süreli dalgalanmalar kaçınılmaz olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

YENİ EKONOMİK DÖNEM VURGUSU

Küresel ölçekte ekonomik kararların artık yalnızca maliyet unsurlarıyla belirlenmediğini ifade eden Diren, enerji güvenliği, tedarik zinciri dayanıklılığı ve teknolojiye erişim gibi faktörlerin öne çıktığını söyledi.

Yeşil dönüşüm ve dijitalleşmenin de bu süreci daha karmaşık hale getirdiğini belirten Diren, yeni dönemde öngörülebilir ve hızlı uyum sağlayabilen ülkelerin avantaj elde edeceğini dile getirdi.

VERİMLİLİK VE REFORM ÇAĞRISI

Ekonomide kalıcı çözümün verimlilik artışından geçtiğini vurgulayan Diren, sanayide teknoloji kullanımı, yapay zeka yatırımları ve iş gücü niteliğinin artırılmasının kritik önem taşıdığını ifade etti.

AB ile ilişkilerin güçlendirilmesinin de Türkiye açısından stratejik bir başlık olduğunu belirten Diren, gümrük birliğinin güncellenmesi ve reform sürecinin yeniden canlandırılması gerektiğini söyledi.

EKONOMİYE OLASI ETKİLER

Savaşın Türkiye ekonomisine etkilerine de değinen Diren, petrol fiyatlarındaki her 10 dolarlık artışın dış dengede yaklaşık 5 milyar dolarlık ek yük oluşturduğunu kaydetti. Bu durumun orta vadede finansman ihtiyacını artırabileceğini belirtti.

Diren, kısa vadede Merkez Bankası rezervlerinin güçlü olduğunu ancak savaşın uzaması halinde küresel ölçekte dengenin zor sağlanacağı bir sürecin yaşanabileceğini sözlerine ekledi.