Güney Kore savunma sanayisinin önde gelen temsilcilerinden Korea Aerospace Industries (KAI) ile Hyundai Rotem, savaş uçağı projesi KF-21’in mühimmat kabiliyetlerini artırmak için güçlerini birleştirdi.
Savaş uçağı pazarlarında kartları yeniden dağıtacak hamle: KF-21 için dev ortaklık
Havacılık devi KAI ve Hyundai Rotem, yerli KF-21 savaş uçağı için uzun menzilli hava-hava füzeleri geliştirmek ve entegre etmek üzere stratejik iş birliği anlaşması imzaladı.Kaynak: Haber Merkezi
Şirketler; havadan atılan mühimmat sistemlerinin tasarımı, üretimi ve uçak platformlarına entegrasyonu alanında ortaklık kurduklarını duyurdu.
İş birliğine ilişkin mutabakat zapt, Sacheon kentinde yer alan KAI genel merkezinde düzenlenen resmi törenle hayata geçirildi.
Söz konusu anlaşma doğrultusunda iki dev üretici, uzun menzilli hava-hava füzeleri ile hava savunma sistemlerinin KF-21 ve diğer hava platformlarına adaptasyonu üzerine ortak çalışmalar yürütecek.
Ortaklığın bir diğer kritik ayağını ise küresel pazar hedefleri oluşturuyor.
Taraflar, savaş uçakları ile bunlara entegre edilecek mühimmatları paket halinde uluslararası alıcılara sunmayı, ortak pazarlama faaliyetleri yürütmeyi ve yurt içi ile yurt dışındaki yeni iş fırsatlarını birlikte değerlendirmeyi planlıyor.
Gelişme, Hyundai Rotem’in geleneksel kara sistemleri odağının dışına çıkarak havacılık ve uzay alanındaki varlığını güçlendirdiği bir döneme denk geliyor.
Şirket; sevk sistemleri, hipersonik uçuş araçları ve uzun erimli havadan havaya güdümlü mühimmat projeleriyle sektördeki rolünü büyütmeyi hedefliyor.
Güney Kore’nin yaklaşık 10 yıl önce 8,8 trilyon won (6,04 milyar dolar) bütçeyle başlattığı savaş uçağı projesi KF-21, bu yılın ilk aylarında geliştirme aşamasını başarıyla tamamlamıştı.
Sürece ilişkin üretim ve teslimat takvimi ise şu şekilde planlandı:
2028 Hedefi: İlk etapta üretilecek 40 adet KF-21 savaş uçağının Güney Kore Hava Kuvvetleri envanterine katılması öngörülüyor.
2032 Hedefi: Üst seviye donanımlarla geliştirilmiş 80 adedin daha teslim edilmesiyle toplam filonun 120 uçağa ulaştırılması amaçlanıyor.