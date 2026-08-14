Yeniçağ Gazetesi
14 Ağustos 2026 Cuma
İstanbul 29°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/4
Anasayfa Dünya Savaş uçağı pazarlarında kartları yeniden dağıtacak hamle: KF-21 için dev ortaklık

Savaş uçağı pazarlarında kartları yeniden dağıtacak hamle: KF-21 için dev ortaklık

Havacılık devi KAI ve Hyundai Rotem, yerli KF-21 savaş uçağı için uzun menzilli hava-hava füzeleri geliştirmek ve entegre etmek üzere stratejik iş birliği anlaşması imzaladı.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Savaş uçağı pazarlarında kartları yeniden dağıtacak hamle: KF-21 için dev ortaklık - Resim: 1

Güney Kore savunma sanayisinin önde gelen temsilcilerinden Korea Aerospace Industries (KAI) ile Hyundai Rotem, savaş uçağı projesi KF-21’in mühimmat kabiliyetlerini artırmak için güçlerini birleştirdi.

1 12
Savaş uçağı pazarlarında kartları yeniden dağıtacak hamle: KF-21 için dev ortaklık - Resim: 2

Şirketler; havadan atılan mühimmat sistemlerinin tasarımı, üretimi ve uçak platformlarına entegrasyonu alanında ortaklık kurduklarını duyurdu.

2 12
Savaş uçağı pazarlarında kartları yeniden dağıtacak hamle: KF-21 için dev ortaklık - Resim: 3

İş birliğine ilişkin mutabakat zapt, Sacheon kentinde yer alan KAI genel merkezinde düzenlenen resmi törenle hayata geçirildi.

3 12
Savaş uçağı pazarlarında kartları yeniden dağıtacak hamle: KF-21 için dev ortaklık - Resim: 4

Söz konusu anlaşma doğrultusunda iki dev üretici, uzun menzilli hava-hava füzeleri ile hava savunma sistemlerinin KF-21 ve diğer hava platformlarına adaptasyonu üzerine ortak çalışmalar yürütecek.

4 12
Savaş uçağı pazarlarında kartları yeniden dağıtacak hamle: KF-21 için dev ortaklık - Resim: 5

Ortaklığın bir diğer kritik ayağını ise küresel pazar hedefleri oluşturuyor.

5 12
Savaş uçağı pazarlarında kartları yeniden dağıtacak hamle: KF-21 için dev ortaklık - Resim: 6

Taraflar, savaş uçakları ile bunlara entegre edilecek mühimmatları paket halinde uluslararası alıcılara sunmayı, ortak pazarlama faaliyetleri yürütmeyi ve yurt içi ile yurt dışındaki yeni iş fırsatlarını birlikte değerlendirmeyi planlıyor.

6 12
Savaş uçağı pazarlarında kartları yeniden dağıtacak hamle: KF-21 için dev ortaklık - Resim: 7

Gelişme, Hyundai Rotem’in geleneksel kara sistemleri odağının dışına çıkarak havacılık ve uzay alanındaki varlığını güçlendirdiği bir döneme denk geliyor.

7 12
Savaş uçağı pazarlarında kartları yeniden dağıtacak hamle: KF-21 için dev ortaklık - Resim: 8

Şirket; sevk sistemleri, hipersonik uçuş araçları ve uzun erimli havadan havaya güdümlü mühimmat projeleriyle sektördeki rolünü büyütmeyi hedefliyor.

8 12
Savaş uçağı pazarlarında kartları yeniden dağıtacak hamle: KF-21 için dev ortaklık - Resim: 9

Güney Kore’nin yaklaşık 10 yıl önce 8,8 trilyon won (6,04 milyar dolar) bütçeyle başlattığı savaş uçağı projesi KF-21, bu yılın ilk aylarında geliştirme aşamasını başarıyla tamamlamıştı.

9 12
Savaş uçağı pazarlarında kartları yeniden dağıtacak hamle: KF-21 için dev ortaklık - Resim: 10

Sürece ilişkin üretim ve teslimat takvimi ise şu şekilde planlandı:

10 12
Savaş uçağı pazarlarında kartları yeniden dağıtacak hamle: KF-21 için dev ortaklık - Resim: 11

2028 Hedefi: İlk etapta üretilecek 40 adet KF-21 savaş uçağının Güney Kore Hava Kuvvetleri envanterine katılması öngörülüyor.

11 12
Savaş uçağı pazarlarında kartları yeniden dağıtacak hamle: KF-21 için dev ortaklık - Resim: 12

2032 Hedefi: Üst seviye donanımlarla geliştirilmiş 80 adedin daha teslim edilmesiyle toplam filonun 120 uçağa ulaştırılması amaçlanıyor.

12 12
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro