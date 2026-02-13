Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Türkiye Satranç Federasyonu Bilecik İl Temsilcisi Cumhur Babaoğlu, Bilecik İl Temsilci Yardımcısı Özge Yiğittap ve Gölpazarı İlçe Temsilcisi Emrah Yılmaz, Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç’ı makamında ziyaret etti.
Gerçekleştirilen ziyarette ilçede satranç sporunun geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ve planlanan faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
Kaymakam Kılıç misafirlerine nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.