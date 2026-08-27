Piyasalarda altın hareketliliği yeniden artarken, yatırımcıların gözü hem küresel gelişmelere hem de iç piyasadaki fiyatlara çevrildi.
Satarken 1 TL bile zarar ettirmeyen altın türü belli oldu: Uzmanlar uyardı
Altın fiyatlarında yükseliş yeniden hız kazanırken, yatırımcıların en çok merak ettiği konu alım-satım farkı oldu. Sektör kaynaklarına göre bazı tercihler, bozdurma aşamasında yaşanan kaybı en aza indiriyor.Kaynak: Haber Merkezi
ABD Merkez Bankası’nın faiz kararına ilişkin beklentiler, ons altın ve gram altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketliliği beraberinde getirdi. Altındaki yükseliş trendi, birikimlerini güvenli limanda değerlendirmek isteyenlerin ilgisini yeniden artırdı.
Ancak yatırımcıların en büyük çekincesi, altını alırken ve satarken oluşan fiyat farkı oldu. Özellikle küçük yatırımcılar, kuyumcuya gidip altın bozdurduklarında karşılarına çıkan makas aralığı nedeniyle beklemedikleri kayıplarla karşılaşabiliyor.
YATIRIMCILARIN EN ÇOK SORDUĞU SORU DEĞİŞMEDİ
Altın fiyatları yükselirken, ekran başındaki yatırımcılar anlık fiyatları takip etmeye başladı. İç piyasada gram altının yeniden yukarı yönlü ivme kazanmasıyla birlikte, “Hangi altın alınmalı?” sorusu da yeniden gündeme geldi.
Birikimini altında tutmak isteyenlerin yanıt aradığı asıl konu ise, alım sırasında değil bozdurma aşamasında ortaya çıkıyor.
Çünkü bazı altın türlerinde işçilik maliyeti yüksek olduğu için satış sırasında yatırımcının eline geçen tutar, beklenenden düşük olabiliyor.
BOZDURURKEN MAKAS ARALIĞINA DİKKAT
Kuyumculuk sektöründe en çok dikkat edilmesi gereken konuların başında alım-satım farkı geliyor.
Pek çok kişi altın alırken sadece o günkü satış fiyatına bakıyor. Ancak iş bozdurma aşamasına geldiğinde, ürünün türü ve üzerindeki işçilik payı ciddi fark oluşturabiliyor.
Özellikle takı amacıyla hazırlanan ürünlerde işçilik bedeli, satış sırasında yatırımcıya tam olarak geri dönmeyebiliyor.
TAKI ALTININDA KAYIP DAHA YÜKSEK OLABİLİYOR
Bilezik, takı ve ziynet eşyası olarak tasarlanan ürünlerde usta işçiliği önemli bir maliyet kalemi olarak öne çıkıyor.
Bu tür ürünler alınırken işçilik bedeli de fiyata yansıtılıyor. Ancak bozdurma sırasında kuyumcular genellikle bu işçilik maliyetini geri ödemiyor ya da daha düşük şekilde değerlendiriyor.
Bu nedenle yatırım amacıyla altın alan kişilerin, sadece görüntüye ya da kullanım amacına değil, bozdurma sırasında oluşabilecek kesintilere de dikkat etmesi gerekiyor.
ALTIN FİYATLARINDA İBRE YUKARI DÖNDÜ
Küresel piyasalardaki hareketlilikle birlikte altın fiyatlarında dikkat çeken yükselişler yaşandı.
Ons altının güne 4 bin 605 dolar seviyesinde başladığı, gün içinde 4 bin 600 dolar seviyesini gördükten sonra toparlanarak 4 bin 643 dolara kadar çıktığı belirtildi.
Sonrasında ise ons altının 4 bin 619 dolar seviyelerinde seyrettiği aktarıldı.
GRAM ALTINDA REKOR SEVİYELER ZORLANDI
İç piyasada da gram altın yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.
Gram altının güne 7 bin 107 lira seviyesinden başladığı, gün içinde ise 7 bin 186 liraya kadar yükselerek rekor seviyeleri zorladığı belirtildi.
An itibarıyla gram altının 7 bin 149 lira seviyesinden işlem gördüğü ifade edildi.
SATARKEN ZARAR ETTİRMEYEN ALTIN TÜRÜ ORTAYA ÇIKTI
Sektör kaynaklarına göre bozdurma aşamasında yatırımcıyı en az kayba uğratan seçenekler, paketli gram altın ve küçültülmüş külçe altınlar olarak öne çıkıyor.
Bu ürünlerde işçilik maliyetinin neredeyse sıfır olması, alım-satım sürecinde yaşanan kaybı azaltan en önemli unsur olarak gösteriliyor.
İŞÇİLİK MALİYETİ BELİRLEYİCİ OLUYOR
Takı, bilezik ya da ziynet eşyası olarak hazırlanan altınlarda işçilik payı yüksek olduğu için bozdurma sırasında kesinti yapılabiliyor.
Ancak standart külçe ya da sertifikalı gram altın tercih edildiğinde, işçilik maliyeti olmadığı için yatırımcının parasını daha yüksek oranda koruyabildiği belirtiliyor.
Bu nedenle uzmanlar, altını yatırım amacıyla alan kişilerin ürün seçerken yalnızca fiyatı değil, bozdurma sırasında karşılaşacağı alım-satım farkını da dikkate alması gerektiğini vurguluyor.