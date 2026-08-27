Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Satarken 1 TL bile zarar ettirmeyen altın türü belli oldu: Uzmanlar uyardı

Satarken 1 TL bile zarar ettirmeyen altın türü belli oldu: Uzmanlar uyardı

Altın fiyatlarında yükseliş yeniden hız kazanırken, yatırımcıların en çok merak ettiği konu alım-satım farkı oldu. Sektör kaynaklarına göre bazı tercihler, bozdurma aşamasında yaşanan kaybı en aza indiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Satarken 1 TL bile zarar ettirmeyen altın türü belli oldu: Uzmanlar uyardı - Resim: 1

Piyasalarda altın hareketliliği yeniden artarken, yatırımcıların gözü hem küresel gelişmelere hem de iç piyasadaki fiyatlara çevrildi.

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Satarken 1 TL bile zarar ettirmeyen altın türü belli oldu: Uzmanlar uyardı - Resim: 2

ABD Merkez Bankası’nın faiz kararına ilişkin beklentiler, ons altın ve gram altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketliliği beraberinde getirdi. Altındaki yükseliş trendi, birikimlerini güvenli limanda değerlendirmek isteyenlerin ilgisini yeniden artırdı.

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Satarken 1 TL bile zarar ettirmeyen altın türü belli oldu: Uzmanlar uyardı - Resim: 3

Ancak yatırımcıların en büyük çekincesi, altını alırken ve satarken oluşan fiyat farkı oldu. Özellikle küçük yatırımcılar, kuyumcuya gidip altın bozdurduklarında karşılarına çıkan makas aralığı nedeniyle beklemedikleri kayıplarla karşılaşabiliyor.

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Satarken 1 TL bile zarar ettirmeyen altın türü belli oldu: Uzmanlar uyardı - Resim: 4

YATIRIMCILARIN EN ÇOK SORDUĞU SORU DEĞİŞMEDİ

Altın fiyatları yükselirken, ekran başındaki yatırımcılar anlık fiyatları takip etmeye başladı. İç piyasada gram altının yeniden yukarı yönlü ivme kazanmasıyla birlikte, “Hangi altın alınmalı?” sorusu da yeniden gündeme geldi.

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Satarken 1 TL bile zarar ettirmeyen altın türü belli oldu: Uzmanlar uyardı - Resim: 5

Birikimini altında tutmak isteyenlerin yanıt aradığı asıl konu ise, alım sırasında değil bozdurma aşamasında ortaya çıkıyor.

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Satarken 1 TL bile zarar ettirmeyen altın türü belli oldu: Uzmanlar uyardı - Resim: 6

Çünkü bazı altın türlerinde işçilik maliyeti yüksek olduğu için satış sırasında yatırımcının eline geçen tutar, beklenenden düşük olabiliyor.

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Satarken 1 TL bile zarar ettirmeyen altın türü belli oldu: Uzmanlar uyardı - Resim: 7

BOZDURURKEN MAKAS ARALIĞINA DİKKAT

Kuyumculuk sektöründe en çok dikkat edilmesi gereken konuların başında alım-satım farkı geliyor.

Pek çok kişi altın alırken sadece o günkü satış fiyatına bakıyor. Ancak iş bozdurma aşamasına geldiğinde, ürünün türü ve üzerindeki işçilik payı ciddi fark oluşturabiliyor.

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Satarken 1 TL bile zarar ettirmeyen altın türü belli oldu: Uzmanlar uyardı - Resim: 8

Özellikle takı amacıyla hazırlanan ürünlerde işçilik bedeli, satış sırasında yatırımcıya tam olarak geri dönmeyebiliyor.

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Satarken 1 TL bile zarar ettirmeyen altın türü belli oldu: Uzmanlar uyardı - Resim: 9

TAKI ALTININDA KAYIP DAHA YÜKSEK OLABİLİYOR

Bilezik, takı ve ziynet eşyası olarak tasarlanan ürünlerde usta işçiliği önemli bir maliyet kalemi olarak öne çıkıyor.

Bu tür ürünler alınırken işçilik bedeli de fiyata yansıtılıyor. Ancak bozdurma sırasında kuyumcular genellikle bu işçilik maliyetini geri ödemiyor ya da daha düşük şekilde değerlendiriyor.

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Satarken 1 TL bile zarar ettirmeyen altın türü belli oldu: Uzmanlar uyardı - Resim: 10

Bu nedenle yatırım amacıyla altın alan kişilerin, sadece görüntüye ya da kullanım amacına değil, bozdurma sırasında oluşabilecek kesintilere de dikkat etmesi gerekiyor.

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Satarken 1 TL bile zarar ettirmeyen altın türü belli oldu: Uzmanlar uyardı - Resim: 11

ALTIN FİYATLARINDA İBRE YUKARI DÖNDÜ

Küresel piyasalardaki hareketlilikle birlikte altın fiyatlarında dikkat çeken yükselişler yaşandı.

Ons altının güne 4 bin 605 dolar seviyesinde başladığı, gün içinde 4 bin 600 dolar seviyesini gördükten sonra toparlanarak 4 bin 643 dolara kadar çıktığı belirtildi.

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Satarken 1 TL bile zarar ettirmeyen altın türü belli oldu: Uzmanlar uyardı - Resim: 12

Sonrasında ise ons altının 4 bin 619 dolar seviyelerinde seyrettiği aktarıldı.

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Satarken 1 TL bile zarar ettirmeyen altın türü belli oldu: Uzmanlar uyardı - Resim: 13

GRAM ALTINDA REKOR SEVİYELER ZORLANDI

İç piyasada da gram altın yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Gram altının güne 7 bin 107 lira seviyesinden başladığı, gün içinde ise 7 bin 186 liraya kadar yükselerek rekor seviyeleri zorladığı belirtildi.

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Satarken 1 TL bile zarar ettirmeyen altın türü belli oldu: Uzmanlar uyardı - Resim: 14

An itibarıyla gram altının 7 bin 149 lira seviyesinden işlem gördüğü ifade edildi.

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Satarken 1 TL bile zarar ettirmeyen altın türü belli oldu: Uzmanlar uyardı - Resim: 15

SATARKEN ZARAR ETTİRMEYEN ALTIN TÜRÜ ORTAYA ÇIKTI

Sektör kaynaklarına göre bozdurma aşamasında yatırımcıyı en az kayba uğratan seçenekler, paketli gram altın ve küçültülmüş külçe altınlar olarak öne çıkıyor.

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Satarken 1 TL bile zarar ettirmeyen altın türü belli oldu: Uzmanlar uyardı - Resim: 16

Bu ürünlerde işçilik maliyetinin neredeyse sıfır olması, alım-satım sürecinde yaşanan kaybı azaltan en önemli unsur olarak gösteriliyor.

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Satarken 1 TL bile zarar ettirmeyen altın türü belli oldu: Uzmanlar uyardı - Resim: 17

İŞÇİLİK MALİYETİ BELİRLEYİCİ OLUYOR

Takı, bilezik ya da ziynet eşyası olarak hazırlanan altınlarda işçilik payı yüksek olduğu için bozdurma sırasında kesinti yapılabiliyor.

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Satarken 1 TL bile zarar ettirmeyen altın türü belli oldu: Uzmanlar uyardı - Resim: 18

Ancak standart külçe ya da sertifikalı gram altın tercih edildiğinde, işçilik maliyeti olmadığı için yatırımcının parasını daha yüksek oranda koruyabildiği belirtiliyor.

Bu nedenle uzmanlar, altını yatırım amacıyla alan kişilerin ürün seçerken yalnızca fiyatı değil, bozdurma sırasında karşılaşacağı alım-satım farkını da dikkate alması gerektiğini vurguluyor.

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