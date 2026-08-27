Satarken 1 TL bile zarar ettirmeyen altın türü belli oldu: Uzmanlar uyardı

TAKI ALTININDA KAYIP DAHA YÜKSEK OLABİLİYOR

Bilezik, takı ve ziynet eşyası olarak tasarlanan ürünlerde usta işçiliği önemli bir maliyet kalemi olarak öne çıkıyor.

Bu tür ürünler alınırken işçilik bedeli de fiyata yansıtılıyor. Ancak bozdurma sırasında kuyumcular genellikle bu işçilik maliyetini geri ödemiyor ya da daha düşük şekilde değerlendiriyor.