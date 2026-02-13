Fransa’da 2018 yılında sarı yelekliler eylemlerinde şiddet uygulayan 9 polis için ertelenmiş hapis cezası talep edildi.

Fransız kamu yayıncısı France Televisions’un eylemlerden yaklaşık 7 yıl sonra polislerin göstericilere şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri yayınlamasının ardından 9 Şubat’ta Paris Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan dava devam ediyor.

ERTELENMİŞ HAPİS CEZASI

Savcılık, eylemcilere şiddet uygulayan 9 polis hakkında 6 ila 20 ay ertelenmiş hapis cezası talep etti.

Davaya bakan savcı Manon Dubarry, kolluk kuvvetlerinin kamusal düzeni sağlamak adına güç kullanımlarının “gerekli ve orantılı” olması gerektiğini söyledi.

France Televisions 7 Şubat’ta başkent Paris'teki fast food zincirine ait dükkanın 2018'de sarı yelekliler eylemlerinde polisin göstericilere şiddet uyguladığına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarını yayınlamıştı.

Kamera görüntülerinde, polislerin yerde uzanan sarı yeleklilere copla vurduğu ve tekme attığı anlar gözler önüne serilmişti.

AKARYAKIT ZAMLARINA TEPKİ İLE BAŞLAMIŞTI

Fransa'da akaryakıt zamlarına tepki olarak sarı yelekliler hareketi 17 Kasım 2018'de başlamıştı.

Ülkedeki zorlu ekonomik şartlara karşı da eylemler yapan sarı yelekliler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına ve tartışmalı emeklilik reformuna karşı da tavır almıştı.

Paris'te yüz binlerce kişinin katılımıyla başlayan sarı yelekliler eylemleri, polislerin orantısız şiddetine sahne olmuştu.

Eylemler kapsamında polislerin şiddeti yüzünden yüzlerce kişi yaralandı. Çok sayıda kişi ise el ve göz gibi önemli uzuvlarını kaybetmişti. Gerçekleştirilen eylemlerde 11 kişi hayatını kaybetmişti.