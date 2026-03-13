Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.

30 MİLYON TL'LİK DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Bu kapsamda, Şanlıurfa’nın Eyyübiye, Karaköprü ve Akçakale ilçelerinde "atıcı evi" olarak kullanıldığı tespit edilen 4 ayrı adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 2 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 7 cep telefonu ve 5 SIM kart ele geçirildi. Ele geçirilen materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, şüphelilerin Tekirdağ, Bartın, Gaziantep, Denizli ve Antalya’da yaşayan 5 kişiyi toplam 30 milyon lira dolandırdığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma sürüyor.