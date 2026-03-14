Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Yargıtay üyeliğine seçilen 8 isim arasında kamuoyunun yakından tanıdığı bazı isimler de yer aldı. Yeni üyeler arasında Hüseyin Kürşad Serbes, Niyazi Acar ve Bekir Altun dikkat çeken isimler arasında bulunuyor.

Yargıtay üyeliğine seçilen Bekir Altun, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde adliyedeki rüşvet iddialarını konu alan bir habere erişim engeli talep etmesiyle gündeme gelmişti.

Söz konusu iddialar, eski İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın 6 Ekim 2023’te Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği’ne gönderdiği yazıyla ortaya çıkmıştı. Yazıda İstanbul Anadolu Adliyesi’nde “rüşvet, iş takibi, aracılık ve usulsüzlük” iddialarına yer verilmişti. Bu gelişme basına yansırken, o dönemde İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı olan Altun’un habere erişim engeli talep ettiği belirtilmişti.

ÇHD'DEKİ ROLÜYLE BİLİNİYOR

Yargıtay üyeliğine seçilen bir diğer isim olan Hüseyin Kürşad Serbes ise geçmişte Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) davasındaki rolüyle kamuoyunda biliniyor. 2020 yılında Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Serbes, ÇHD davasında verilen cezaların hukuka uygun olduğuna ilişkin tebliğname hazırlamıştı.

Serbes ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevinde bulunmuş ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan bazı FETÖ davalarında görev almıştı.