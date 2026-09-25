Saniyelerle gelen kurtuluş: Yol dere yatağına çöktü: Yer Karadeniz

Aracıyla bu yoldan geçerken çökme oldu. Aracı çıkardık, hastaneye gittiler durumları da iyi. Sorun yok. Araçta iki kişiydiler, Kenan Şahin ile bir kişi daha araçtaydı. Hem yağış oldu hem de rögar patlamış olabilir diye düşünüyoruz. Allah’a şükür otobüsün geçiş saatinde çökme olmamış” diye konuştu.