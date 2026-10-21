Kaynak: İHA

İstanbul'un hızla gelişen ilçelerinden Sancaktepe'de, vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerine kolay, hızlı ve konforlu bir şekilde erişebilmesini sağlamak amacıyla yürütülen sağlık yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. Sancaktepe Belediyesi ile hayırsever iş insanı Mehmet Şimşek ve ailesinin örnek iş birliğiyle hayata geçirilen iki katlı ve 309 metrekarelik Mehmet Şimşek Aile Sağlığı Merkezi, düzenlenen coşkulu bir törenle mahalle sakinlerinin hizmetine açıldı.

Alper Yeğin'in belediye başkanlığı döneminde ilçeye kazandırılan yedinci aile sağlığı merkezi olma özelliğini taşıyan tesis, bünyesinde yer alan muayene odaları, aşı ve bebek izlem birimleri, gebe izlem odası ile enjeksiyon ve müdahale odalarıyla bölge halkının sağlık ihtiyaçlarına yerinde çözümler sunacak.

Başkan Alper Yeğin: Hedeflediğimiz 8 Merkezden 7'ncisini Açmanın Gururunu Yaşıyoruz

Açılış töreninde coşkulu kalabalığa hitap eden Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, göreve gelmeden önce ilçenin sağlık haritasını ve ihtiyaçlarını detaylı bir şekilde çıkardıklarını vurguladı. Sancaktepe'nin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve komşularının yaşam kalitesini artırmak amacıyla aralıksız çalıştıklarını ifade eden Başkan Yeğin şunları söyledi:

Biz her hafta Sancaktepe'de açılışlar yapıyoruz. Sancaktepeli komşularımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve daha iyi bir ilçede yaşamalarına katkı sunmak amacıyla farklı tesisleri hayata geçiriyoruz. Kimi zaman aile sağlığı merkezi, kimi zaman kütüphane, kimi zaman da farklı sosyal donatı alanlarını ilçemize kazandırıyoruz. Bu çalışmaları kaymakamlığımız, valiliğimiz, bakanlıklarımız ve devletimizin ilgili kurumlarıyla tam bir koordinasyon ve uyum içerisinde sürdürüyoruz.

Göreve gelmeden önce ilgili kurumlarımızla birlikte Sancaktepe'de ne kadar aile sağlığı merkezine ihtiyaç olduğunu tespit etmiştik. İki bin yirmi üç yılındaki nüfusumuza oranla 8 aile sağlığı merkezi yapmamız gerekiyordu. Biz de 5 yılda 8 aile sağlığı merkezini yapacağımızı söylemiştik. Şükürler olsun, bugün yedincisinin açılışını yapıyoruz. Yeni temel atma programlarımız da var.

Olası deprem ve afet durumlarında revir olarak hizmet edecek

Hayata geçirilen sağlık yatırımlarının sadece normal zamanlardaki tedavi ve takip süreçlerini değil, olası acil durumları da kapsayacak şekilde planlandığını belirten Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, tesislerin stratejik önemine dikkat çekti. Başkan Yeğin konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Bu aile sağlığı merkezleri yalnızca bugünü düşünerek yapılan yatırımlar değil. Allah göstermesin, büyük afetlerde ve depremlerde bu tesislerin her biri birer revir olarak komşularımıza hizmet edebilir. Kamu kurumları olarak tüm ihtimalleri önceden düşünmek ve hazırlıklı olmak zorundayız.

Tesisin yapımında emeği geçen hayırsever Mehmet Şimşek ve ailesine özel olarak teşekkür eden Belediye Başkanı Alper Yeğin, alanın geçmişten günümüze uzanan hikayesini ve kamu yararına nasıl dönüştürüldüğünü şu sözlerle aktardı:

Bu güzel aile sağlığı merkezinin yapılmasında, adını verdiğimiz kıymetli Mehmet Şimşek'in ve ailesinin çok büyük katkıları var. Burası ailenin kendi özel mülküydü. Yıllar önce burada fabrika kurarak istihdama ve ülke ekonomisine büyük katkılarda bulundular. Daha sonra yaptığımız imar uygulamasıyla alanın belediyemize devrini sağladık ve bu güzel tesisi Sancaktepe'ye kazandırdık. Kendilerine ve ailenin her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir tesisi Sancaktepe'ye kazandırmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tesisin yapımında gecesini gündüzüne katan teknik ekiplerimize, işçi kardeşlerimize, başkan yardımcılarımıza ve ilgili müdürlerimize de yürekten teşekkür ediyorum.

Sancaktepe'nin sağlık altyapısını güçlendiren Mehmet Şimşek Aile Sağlığı Merkezi'nin açılış törenine devlet erkanı, yerel yöneticiler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tören programına İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, ilçe sağlık yöneticileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin ilçe yöneticileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda Sancaktepeli vatandaş katıldı. Yapılan dualar ve kurdele kesiminin ardından protokolle birlikte aile sağlığı merkezini gezen heyet, görev yapacak sağlık personeline kolaylıklar diledi.