Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın önümüzdeki sonbaharda yapılacak seçimleriyle ilgili mecliste öneri ve tartışmalar gerçekleşti.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi Remzi Peköz, EBSO kürsüsünden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sert ifadelerle yüklendi. Peköz, “Ben Cumhurbaşkanımdan devalüasyon istiyorum. Artık üç yıldır frene bastınız, bastınız, bastınız. Sanayici öldür, ülkeyi yönet olmaz. Arkadaş Mehmet Şimşek’i değiştir. Olmuyor. Biz acı çekiyoruz” dedi.

Peköz konuşmasında şu ifadeleri de kullandı:

“Sektörümüzde ihracat yapan bütün sektörde olduğu gibi ekonomi küçülüyor. Hükümetin, siyasi iktidarın niyeti hepimizi öldürmek mi? Hani bir Milli Eğitim Bakanımız ‘okullar olmasa milli eğitimi ne güzel yönetirim’ dediği gibi olmasın. Sanayici öldür sonra memleketi yönet olmaz. Vatanımızı elimizden alırlar böyle giderse, olmaz. Siyasal iktidar üç yıldır ekonomiyi iyileştirmek için program yapıyor ama sonucu facia. Onlar da vatan evladı. Sayın Cumhurbaşkanımız iktidara geldiğinde ‘Bu topraklarda doğan bir insanın ülkesine kötülük yapacağına inanmıyorum’ diye yazmıştım. İktidarlarına gelince siyasal İslam felsefesine inanmış olsalar da ülkelerine faydalı olacaklarını düşünmüştüm. Hala da öyle düşünüyorum. Hepimiz bu ülke için ölmeye hazırız ama böyle olmaz ki. Çocuk oyuncağı gibi oldu.”