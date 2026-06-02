Olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi’nde yer alan Evren Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yedek parça ve araç malzemelerinin bulunduğu bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İçerideki malzemelerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki diğer iş yerine de sıçradı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olası bir olumsuzluğa karşı çevrede yoğun güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de alevlerin sanayi sitesindeki diğer dükkanlara yayılmaması için zamanla yarıştı.

Ekiplerin yoğun ve uzun süren müdahalesi sonucunda yangın diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR OLUŞTU

Korkutan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Ancak yangın nedeniyle her iki iş yerinde de çok büyük çapta maddi hasar oluştu. Dükkanlarda bulunan çok sayıda yedek parça ve araç malzemesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış nedenini kesin olarak belirleyebilmek için geniş çaplı bir inceleme başlattı.