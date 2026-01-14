Türkiye Kupası B Grubu karşılaşmasında Samsunspor deplasmanda karşılaştığı Aliağa'yı 6-2 devirmeyi başardı.

Samsunspor'un gollerini 1. dakikada M. Mouandilmadji, 16 ve 51. dakikalarda yeni transfer Yalçın Kayan, 38. dakikada Celil Yüksel, 40. dakikada Tahsin ve 77. dakikada Polat Yaldır attı.

Aliağa'nın gollerini ise, 35. dakikada Burak Süleyman ve 80. dakikada Malik attı. Diğer yandan ev sahibi ekip 25. dakikada Mustafa Saymak'ın kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.