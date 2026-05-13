Hafif raylı sistem hattı güzergahındaki kazılarda gün yüzüne çıkarılan Antik Anadolu’nun "ana tanrıçası" Kybele figürleri ve dini materyaller, müzenin en çok ilgi gören eserleri arasında yer alıyor.

TRAMVAY HATTI TARİHE KAPI AÇTI

2009 yılında gerçekleştirilen hafif raylı sistem çalışmaları esnasında, arkeolojik sit alanında kalan Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'ndeki Çakalca-Karadoğan Höyüğü'nde kurtarma kazıları başlatıldı. Bu kazılarda elde edilen buluntular, Amisos kentindeki Miletos Kolonizasyonu hareketlerini ve bölgenin Arkaik ve Klasik dönemlerine ait gizli kalmış ticaret ağlarını aydınlattı.

KYBELE KÜLTÜ VE İNCE İŞÇİLİKLİ HEYKELCİKLER

Müzede sergilenen koleksiyonun merkezinde, Frig ve Antik Anadolu uygarlıklarının en önemli dini figürü olan pişmiş topraktan yapılmış Kybele heykelcikleri bulunuyor. Adak amaçlı üretildiği düşünülen bu eserlerin yanı sıra;

Ayakta duran ve elinde kuş tutan Kore heykelcikleri,

Kybele temalı grafitili çanak çömlek parçaları,

Attika üretimi siyah firnisli, kırmızı figür tekniğiyle süslenmiş seramikler,

Klasik Dönem’e ait kandiller ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

"MİLETOS KOLONİZASYONU İÇİN ÖNEMLİ BİR KANIT"

Müze envanterinde yer alan bilgilere göre, bu buluntular sadece dini birer obje değil, aynı zamanda Batı Anadolu’daki İyonların Karadeniz kıyılarında kurduğu ticaret yerleşimlerinin en somut kanıtları olarak değerlendiriliyor. Bölgedeki Kybele kültüne yapılan güçlü vurgu, antik dönemdeki inanç birliğini ve kültürel etkileşimi gözler önüne seriyor.