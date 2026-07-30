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Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) bünyesindeki kadın personel, kentin park, bahçe ve yeşil sahalarını özverili çalışmalarıyla süslemeye devam ediyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı 30 kadın çalışan, hava koşullarına bakılmaksızın şehrin farklı noktalarında çiçek dikimi ve bakım süreçlerini sürdürüyor. Kadın emeğiyle şekillenen bu alanlar, Samsun'un kent estetiğine önemli katkı sunuyor.

Belediye bünyesinde üretilen çok sayıda çiçek türü, bölgenin iklim yapısına elverişli alanlarda yetiştirilmesinin ardından refüj, kavşak, park ve yeşil sahalara aktarılarak şehre renkli bir görünüm kazandırıyor.

Samsun'un daha yeşil ve göze hitap eden bir şehir haline gelmesi amacıyla yürütülen peyzaj faaliyetleri çerçevesinde, 2026'nın ilk yarısında yaklaşık 1 milyon çiçek toprakla buluşturuldu.

Kadın çalışanların emeğiyle gerçekleştirilen bu uygulamalar; cadde ve bulvarlar, yol kenarları, refüj ve kavşaklar, sahil şeridi, yaya yollarının çevresi, kent meydanları, kamu kurumlarının etrafı, mesire sahaları, sosyal yaşam alanları ile çocuk oyun parklarına kadar geniş bir alana yayıldı.