CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Gaziantep Adliyesi’ndeki operasyonla ilgili detayları paylaşmıştı. AKP'li Şamil Tayyar bugün yaptığı paylaşımda Akdoğan'ın operasyonla ilgili manipülasyon yaptığını belirterek, şikayetçinin dilekçesine ulaştığını belirtti.

Kimlik bilgilerini keserek detayları paylaşan Tayyar, Akdoğan'ın verdiği bilgileri madde madde yalanladı.

Tayyar'ın o paylaşımı:

"CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Gaziantep Adliyesi’ndeki operasyonla ilgili manipülasyon yapmıştı.

Şikayetçinin dilekçesi ulaştı, kimlik bilgilerini keserek kullanıyorum. CHP’li vekil, baştan sona sallamış:

-Şikayetçi baba değil anne.

-Mağdur çocuk değil 27 yaşında bir kadın.

-Şikayet tarihi bayram arefesi (19 Mart) değil 3 Mart.

-Suçlama cinsel taciz ve tecavüz değil uyuşturucu iddiası.

-Soruşturma gizlenmedi, talimatı bizzat başsavcı verdi.

-Şikayet edilen 25 kişi değil 4 kişi. (Gözaltına alınan 17 kişi hakkında soruşturma derinleştirince başka suçlardan dolayı işlem yapıldı)

-2 kişi firari dedi, firarda kimse yok.

Paylaşımdaki tek doğru, CHP’li vekilin ismi.

Takdir sizin."