Cihatçı HTŞ’ye bağlı Şam yönetimi ile terör örgütü SDG arasında ‘tam entegrasyonu öngören’ bir anlaşma yapıldığı duyurulmuş ancak sahada çatışmalar devam etmişti.

SANA'nın aktardığına göre, Şam yönetimi ile terör örgütü SDG’nin, Haseke’de anlaşmaya vardığı bildirildi.

Anlaşmanın saat 20.00'da yürürlüğe gireceği bildirirken terör örgütü SDG lideri Mazlum Abd'nin Savunma Bakanı Yardımcılığı'na aday önereceği kaydedildi.

İşte anlaşma maddeleri:

"Anlaşma kapsamında SDG’ye, bölgelerin pratik birleşme mekanizmasına dair detaylı bir plan hazırlaması için dört günlük bir istişare süresi tanındı.

Varılan mutabakata göre, Suriye ordusu Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine girmeyecek, şehrin dış kısımlarında konuşlanacak.

Kamışlı dahil olmak üzere Haseke vilayetinin barışçıl bir şekilde devlet yapısına dahil edilmesine ilişkin takvim ve detaylar daha sonra müzakere edilecek.

Askeri birliklerin Kürt köylerine girmeyeceği konusunda mutabakata varıldı.

Bu köylerde, anlaşma uyarınca bölge sakinlerinden oluşan yerel güvenlik güçleri dışında hiçbir silahlı gücün bulunmayacağı taahhüt edildi.

Siyasi temsil noktasında dikkat çekici maddelerin yer aldığı anlaşmaya göre, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, Suriye Savunma Bakan Yardımcılığı ve Haseke Valiliği için aday önerecek.

Ayrıca Suriye Halk Meclisi’nde temsil edilecek isimler ile devlet kurumlarında istihdam edilecek kişilerin listesi de DSG tarafından sunulacak.

Taraflar, SDG’ye bağlı tüm askeri ve güvenlik güçlerinin kademeli olarak Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlıkları bünyesine katılması konusunda anlaştı.

Entegrasyonun detaylı mekanizması üzerindeki görüşmeler devam ederken, bölgedeki sivil kurumlar da Suriye hükümetinin genel yapısına dahil edilecek.

Anlaşmada, Kürtlerin dilsel, kültürel ve vatandaşlık haklarını düzenleyen 13 Sayılı Kararname’nin uygulanacağı vurgulandı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı, bu adımın "ulusal ortaklığa dayalı, tüm bileşenlerin haklarının güvence altına alındığı güçlü ve birleşik bir Suriye inşa etme taahhüdü" olduğunu ifade etti.