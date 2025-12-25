Olay, 1 Ekim gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kırcami mevkisinde meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu eşinden şiddet gördüğüne dair polis merkezine çok sayıda başvurusu bulunan Çisem Çetin, çocuklarının kendisini arayıp babaları tarafından darbedildiklerini söylemesi üzerine annesi ve babasıyla birlikte eşinin kaldığı eve gitti. Evde çıkan tartışmada Çisem Çetin, eşi R. Ç, tarafından kalbinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Çetin'in bıçaklanmaya bağlı kalp zarında yırtık oluştu ve ameliyata alındı. Çetin, 5 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Olayın ardından gözaltına alınan Rıfat Çetin, tutuklandı.

'ÖLDÜRME VEYA KASTEN YARALAMA GİBİ BİR AMACIM YOKTU'

Tutuklu sanık R.Ç, hakkında 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında savunma yapan R.Ç, şunları söyledi:

“11 yıldır evliyiz. Ben çocuklarımla birlikteydim, o ailesiyle kalıyordu. Çocuklarımla kaldığım gün yaramazlık yaptıkları için bağırdım. Sonra annelerini arayıp 'Babam bizi dövüyor' demişler. Sonra eşim annesi ve babasıyla geldi, bana saldırdı. Bana bıçak sallamaya başladı. Ben de o arbedede bıçağı aldım. Bu esnada annesi ve Çisem yaralandı, olayın nasıl olduğun bilmiyorum. Sonra kaçtım, polisi aradım. Eşim ve kayınvalidem yine beni yakalayıp saldırdı. Eşimin yaralandığını gördüğümde atlet verdim yarasına tampon yapsın diye. Çocuklarımdan sadece birinin poposuna vurdum, diğer çocuğumun da kulağını çektim. Prizle oynadıkları için bir daha yapmasınlar istedim. Öldürme veya kasten yaralama gibi bir amacım yoktu."

'KALP KRİZİ GEÇİRİYORUM SANDIM'

Şikayetçi olduğunu kaydeden Çisem Çetin ise “Bu evlilikten 3 çocuğum oldu. Babalarında kalıyorlardı. Eşime uzaklaştırma kararı aldırmıştım. Çocuklarım beni arayıp babalarının kendilerini dövdüğünü ve dışarı attığını söyledi. Şiddete meyli olduğunu bildiğim için KADES'ten destek istedim. Annem ve babamla birlikte eve gittik. Evden çıkar çıkmaz bana saldırdı. Gözü dönmüş şekilde bakıyordu. Bıçağı çekti, elimle tuttum. 'Ben çocuklarımı almaya geldim, polis geliyor' dedim. Arkamı döndüm ve çocukları aramaya başladım. O anda kalp krizi geçiriyorum sandım. Kalbimin olduğu yerden kan akınca bıçaklandığımı anladım. Eşim o arada kendini eve kilitledi" ifadelerini kullandı.

Bıçaklandığında bir anda yere yığıldığını belirten Çetin, “Nefes alamamaya başladım. Kızım 'Anne kalk ölme' diyordu. Oğlum 'Baba, annemi öldürdün' dedi. Küçük oğlum beni öpüyordu. Ambulansa alındım. Yoğun bakıma aldıklarında '3 çocuğum var lütfen beni kurtarın' dedim. 5 gün yoğun bakımda kaldım" diye konuştu.

'SANIK HEPİMİZİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI'

Çisem Çetin'in babası Ali Rıza Baykuşlar ise “Kızım olaydan 3 ay önce bizde kalmaya başladı. O gün çocukları almak için gittik ve dışarıda tek başlarına bekliyorlardı. Kızımı kanlar içinde gördüm. Sanığı ittim, bana da bıçak salladı. Kolumdan yaralandım. Olayların sonuna doğru geldim ama sanık hepimizi öldürmeye çalıştı. Arbede anında çocukları arabaya bindirmeye çalışıyordum" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR MAHKEMEDE KONUŞTU

Olay günü yaşananları anlatan çocuklardan Ö.F.Ç. (10) ise psikolog eşliğinde şöyle konuştu:

“Olay günü kız kardeşim üzerime su döktü. Babam da bize ayakkabı giymek için kullanılan plastik materyalle şiddet uygulamaya başladı. Kardeşimi alıp dışarı çıktım. Kız kardeşim annemi aramış. Annemler geldi. Babam kıyafetinin içine sakladığı bıçağı çıkardı ve annemi bıçakladı. Sonra polisler geldi. Halalarım 'Alın çocuklarınızı' dedi. Bizi yurda götürdüler, sonra dedemler aldı."

'BABAM BÜYÜK BİR BIÇAK ALDI VE ANNEMİ BIÇAKLADI'

Babasının olay günü kendisine şiddet uyguladığını belirten 9 yaşındaki Ş.S.Ç., “Kardeşim bana su döktü. Babam su döküldü diye beni dövdü. Annemi bir uygulamadan aradım. Babamı gösterip 'Bu adam bizi dövüyor, polisi ara' dedim. Annem geldi, babama bize niye vurduğunu sordu. Babam büyük bir bıçak aldı ve annemi bıçakladı. 112'yi aradılar, annemi hastaneye götürdüler" diye konuştu.

'KASIT YOK, TAHLİYEMİ İSTİYORUM'

Şikayetçi beyanlarına ilişkin savunma yapan R.Ç, “Öğretmen bile bir çocuğun kulağını çekebilir. Ben terbiye etmek için yaptım. KADES'e basıldıysa neden beklemeden geldiler. Bıçağın keskin tarafı benim elimdeydi, nasıl yaralandı anlamadım. Kaza sonucu oldu. Polise ben teslim oldum. Kasıtlı bir durum yok. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

'CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'

Duruşma sonrası açıklama yapan Çisem Çetin, can güvenliğinin olmadığını belirterek, “Eşim şiddet meyillisi bir insan. Çocukları evde darbediyordu. Çocuklar beni aradı. Eşim beni evden atmıştı ve darp raporum vardı. Çocukları devamlı dövüyormuş. Çocukları almaya gittiğimde beni bıçakladı. Can güvenliğimiz yok. Daha önce de cezaevine girdi, parasına güveniyor. 'Parayı veririm, çıkarım' diyor. Silah saklıyormuş, onunla vuracakmış. Aylarca acile gittim. Şu anda biraz sağlık durumum iyi. Kalbim acıyor. Çocuklarımla mağduruz. Çocuklar zaten olay gününü olduğu gibi anlattı. Daha önce beni sanığın dayısı arayıp şikayetimi geri çekmemi istemişti. Beni tehdit etmişlerdi" ifadelerini kullandı.