Borussia Dortmund ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Salih Özcan için bir süredir transfer görüşmelerinde bulunan Beşiktaş, milli oyuncunun isteklerini çok buldu.

SALİH ÖZCAN'IN BEŞİKTAŞ'TAN İSTEKLERİ BİTMEDİ

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; Beşiktaş'tan 3.5 yıllık sözleşme ve yıllık 3.1 milyon Euro maaş talep eden Salih Özcan ayrıca siyah beyazlı kulüpten 1.5 milyon Euro imza ücreti ile 1.4 milyon Euro menajerlik ücreti istedi. Bunun üzerine Beşiktaş yönetimi görüşmeleri durdurma kararı aldı.

DORTMUND'DA FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla yalnızca 4 maça çıkan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu daha önce yaptığı bir açıklamada ara dönemde herhangi bir takıma transfer olmayı düşünmediğini ifade etmişti.