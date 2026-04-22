Sakarya’da 2016 yılında faaliyetlerine son veren özel bir süt fabrikasından alacaklarını tahsil edemeyen yaklaşık 200 kişilik grup, fabrika önünde eylem yaparak seslerini duyurmaya çalıştı. Tonlarca süt satmalarına ve yıllardır hukuk mücadelesi vermelerine rağmen ödeme alamadıklarını belirten üreticiler ile eski personel, alacaklarının bugünkü piyasa değeri üzerinden ödenmesi için devlet yetkililerinden yardım talep etti.

Adapazarı’nda on yıl önce kapılarını kapatan fabrikadan alacaklı olan üreticiler, kooperatif başkanları ve eski çalışanlar, yaşadıkları ekonomik darboğazı dile getirdi. 2016 yılındaki süt fiyatları ile bugünün şartları arasındaki farkın kendilerini iflasın eşiğine getirdiğini savunan mağdurlar, kayyum tarafından hesaplarına yatırılan cüzi miktarların çözüm olmadığını ifade etti. Mağdurlar, fabrika sahibine hiçbir şekilde ulaşamadıklarını da vurguladı.

Mağduriyetini dile getirmek için Düzce’den gelen üretici Fevzi Sadak, 260 tona yakın süt alacağı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"260 bin TL alacağım olduğu belgelerde görülüyor. O günün parasıyla bu miktar dört daire alabiliyorken, bugün 12 milyon TL ediyor. Paramızın bugünkü süt fiyatları üzerinden hesaplanmasını istiyoruz. Mahkemeler sürekli erteleniyor. Almadığım sütün KDV’sini, vergisini ödedim. Kendi malvarlığımı satarak üreticilere olan borcumun bir kısmını ödedim ama hâlâ çok zor durumdayım. Kayyum 10 yıl sonra hesabıma eski rakam olan 260 bin TL yatırdı. O dönem süt 1,10 TL iken bugün 25 TL. Paramızı bugünkü değerden istiyoruz."



Budaklar Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mücahit Eren ise 78 üreticinin sütünü fabrikaya teslim ettiklerini ve büyük bir baskı altında olduklarını söyledi. Eren, 110 ton süt alacağına karşılık sembolik bir ödeme yapıldığını belirterek şunları kaydetti:

Toplam Alacak: 110 tonun üzerinde süt.

2016 Değeri: 142 bin TL.

Güncel Karşılığı: Yaklaşık 2 milyon 718 bin TL.

Yatırılan Tutar: 20 bin TL.

Eren, "10 yıldır süren mahkemeden sonuç çıkmadı, devletimizden yardım bekliyoruz" dedi.

Sadece üreticiler değil, fabrikada ter döken eski personel de alacaklarını tahsil edememekten şikayetçi. Fabrikada şoför olarak görev yapan bir eski çalışan, yaşadıklarını şöyle özetledi:

"2016'dan beri alacağımızı bekliyoruz. Benim 395 bin TL alacağım varken Şubat ayında hesabıma sadece 19 bin 384 TL yatırıldı. Bu paranın neye göre hesaplandığı belli değil. Şehirlerarası yollarda emek verdik ama karşılığını alamıyoruz."

Yaklaşık 10 yıldır hukuk mücadelesi veren mağdur grup, paralarının enflasyon ve güncel süt fiyatları karşısında eridiğini belirterek, yetkililerin duruma müdahale etmesini bekliyor.