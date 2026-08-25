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Kamu kurumu yöneticilerinin e-imzasını kopyalayarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlediği tespit edilen 134 kişi hakkında geçen yıl dava açılmıştı. Sahte diplomacılara bir operasyon daha yapılmış ve toplamda 199 sanık dosyaya dahil edilmişti.

Diploma dolandırıcıların hedefe konulduğu dönemde yüzlerce “E-Devlet onaylı diploma” satış internet siteleri ve sosyal medya hesapları yer alıyordu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik o dönemde yaptığı açıklamada “Sahtecilik yapan ne varsa söküp atacağız, jiletle kazıyacağız” demişti. Ve yüzlerce “E-Devlet onaylı diploma” satış internet siteleri ve sosyal medya hesapları tek tek kapatılmıştı.

Ancak dolandırıcılar geri döndü. YENİÇAĞ sahte diplomacıları araştırdı.

Instagram, Facebook, X gibi sosyal medya platformlarındaki “sahte diploma” aramalarının yapay zeka yöntemi ve şikayetlerle engellenmesiyle buradaki ilanlar kaldırıldı.

Diploma ve sahte belge dolandırıcıları ise yeni internet siteleri hazırlayarak sahte diploma satışı yapmaya yeniden başladı.

YENİÇAĞ’ın ulaştığı sahte diploma sitelerinde dolandırıcılar “İsimsiz Teslimat Sistemi” duyurusuyla satış yapmaya çalışıyor.

DOLANDIRICILARIN ÜCRET TARİFESİ

Dolandırıcıların internet sitelerinde “Paketlerin üzerinde göndericiyi veya içeriği tanımlayan hiçbir detay yer almaz. Türkiye genelinde bedelsiz ulaştırılır” ifadeleri yer alıyor.

Ayrıca dolandırıcılar internet sitelerindeki tanıtıma “Tüm iletişim ve evrak trafiği uçtan uca şifrelenir. İşlemin ardından dijital ortamda hiçbir kişisel veri kalmaz, tamamen silinir” notunu düşerek güven vermeye çalışıyor.

Dolandırıcıların yayınladıkları fiyat tarifesine göre, lise diploması 8 bin TL, ön lisans diploması 12 bin TL ve lisans diploması ise 15 bin TL’den satılıyor.

Dolandırıcıların tuzağına düşenler ise sosyal medyadaki yorumlarda ücreti verilen banka hesabına yatırdıktan sonra kendilerine kargo ulaştırılmadığını söylüyor.

İşte YENİÇAĞ’ın araştırdığı sahte diplomacıların aktif olan internet siteleri: