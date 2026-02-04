Bugün çöl olan Sahra, binlerce yıl önce göller ve otlaklarla dolu “Yeşil Sahra” dönemini yaşıyordu. Nature dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, bu dönemde yaşamış gizemli bir topluluğa ışık tuttu.

Takarkori kaya sığınağında bulunan 7 bin yıllık iki kadın mumyanın DNA’sı incelendi. Analizler, bu bireylerin insanlık soy ağacında daha önce tanımlanmamış bir Kuzey Afrika kökenli hatta ait olduğunu gösterdi.

Araştırmacılar, bu topluluğu “hayalet popülasyon” olarak tanımlıyor. Genetik veriler, bu grubun Sahra-altı Afrika topluluklarından yaklaşık 50 bin yıl önce ayrıldığını ortaya koydu.

Çalışmada ayrıca Neandertal genetik izlerine de rastlandı. Bulgular, Yeşil Sahra döneminde Kuzey Afrika’daki insan topluluklarının uzun süre izole kalmış olabileceğini düşündürüyor.

Bilim insanlarına göre Sahra’nın kumları altında insanlık tarihine dair daha pek çok sır gizli olabilir.