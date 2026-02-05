Devlet Bahçeli'nin Apo'yu meclise çağırarak başlayan 'Terörsüz Türkiye' süreci tüm tartışmalarıyla devam ederken, Gazeteci Yılmaz Özdil, Sözcü TV'de Kırmızı Beyaz adlı programda Devlet Bahçeli'nin siyasetteki en kritik zamanlarda kilit rol oynadığını vurguladı.

Türk siyasetinin 27 yıldır kedinin fare ile oynadığı gibi Bahçeli'nin yönettiğini aktaran Özdil," Apo yakalanıyor Bahçeli orada, Apo'nun idamı kaldırılıyor Bahçeli orada, Apo'ya umut hakkı geliyor Bahçeli orada" ifadelerini kullandı.

İktidar değişiminde de Bahçeli'nin ana aktör olduğunu belirten Özdil, "İktidar tam düşecek, Ecevit'in yürüyecek hali yok Bahçeli orada, AKP'nin iktidarı kazanma ihtimali sıfır bir bakıyorsun Devlet Bahçeli oraya geliyor" dedi

İpek Özbey'in, "57. hükümet döneminde yine bakanlık alıyordu ama 2002'den sonra yapılan hiç bir ortaklıkta sorumluluk veya bakanlık almıyor" tespitine Özdil, "İpekcim, hepsi onun neyi alsın?" açıklamasını yaptı.