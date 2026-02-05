Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Ukrayna’ya 2026 ve 2027 yıllarında sağlanacak 90 milyar avroluk mali destek konusunda anlaşmaya vardı. AB Konseyi’nden yapılan açıklamada, yasal çerçeve üzerinde mutabakata varıldığı bildirildi.

Kredi paketinin 30 milyar avroluk kısmının makro finansal yardım, 60 milyar avroluk bölümünün ise savunma sanayi yatırımları ve askeri teçhizat tedariki için kullanılacağı belirtildi. İlk ödemenin bu yılın ikinci çeyreğinin başında yapılabilmesi için Avrupa Parlamentosu ile hızlı müzakere sürecinin başlatılacağı ifade edildi.

Destek paketinin, AB’nin sermaye piyasalarından borçlanması yoluyla finanse edileceği ve AB bütçesi tarafından garanti altına alınacağı kaydedildi. Geri ödemenin ise Rusya’nın Ukrayna’ya savaş tazminatı ödemesinin ardından yapılmasının öngörüldüğü bildirildi.

Karar, 27 üyeli AB’de 24 ülkenin katılımıyla “geliştirilmiş işbirliği” prosedürü kapsamında alındı. Macaristan, Slovakya ve Çekya ise kredi paketine dahil olmadı.

Kredi paketinin yürürlüğe girebilmesi için Avrupa Parlamentosu’nun onayı gerekiyor.