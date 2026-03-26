Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan cam seyir terasında yaşanan olayda, 21 yaşındaki üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi.

Olay, İncekaya Kanyonu üzerindeki cam seyir terasında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gazi Üniversitesi öğrencisi E.I.K., bir süre terasta vakit geçirdikten sonra sırt çantasını yere bıraktı.

İddiaya göre genç kadın, daha sonra yaklaşık 80 metre yüksekliğindeki cam terasın koruma bölümüne çıkarak kendisini boşluğa bıraktı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde, genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan genç kadının cenazesi, Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

2012 yılında açılan ve Türkiye’nin ilk cam seyir terası olma özelliğini taşıyan alanda ilk kez böyle bir olayın yaşandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.