Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından, yönetim kurulu ve yakın çevresiyle görüşme yapmıştı. Yapılan görüşmeden sonra Sadettin Saran, güven tazelemek için olağanüstü genel kurula gitmeyi kabul etti. Yönetim Kurulu ile yapılacak toplantıdan sonra Sadettin Saran kararını verecek.

ALİ KOÇ, SADETTİN SARAN'A DESTEK VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Sadettin Saran'a ziyaret gerçekleştiren eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kongre kararı alınıp güven oyuyla yola devam edilmesi gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunduğu gündeme gelmişti. Ali Koç, bu süreçte Sadettin Saran'a destek olurken, aynı zamanda aday olmayacağını da söylemişti.