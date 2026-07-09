Lüks otomobil sektörünün küresel markalarından Birleşik Krallık merkezli Rolls-Royce, en popüler modellerinden biri olan Ghost'un tamamen kişiye özel ve dünyada tek olan yeni versiyonu "Ghost Savile Row"u tanıttı.
Sadece bir tane üretildi: İşte dünyanın en özel otomobili
Rolls-Royce, İngiliz terzilik kültüründen esinlenerek tasarladığı, dünyada sadece tek bir adet üretilen Ghost Savile Row modelini duyurdu. Lüks takım elbise zarafetini otomobile taşıyan model, özel dikişleri ve yoğun el işçiliğiyle dikkat çekiyor.Kaynak: Haber Merkezi
Araç, dünyaca ünlü lüks takım elbiseleriyle tanınan Savile Row'un zarafetini ve İngiliz terzilik kültürünü otomotiv dünyasıyla buluşturuyor. Şık bir takım elbise konseptiyle hazırlanan bu özel Ghost Extended araba siparişi, dış gövdesinde kullanılan lacivert ve beyaz tonlarıyla dikkat çekiyor.
Araçtaki Midnight Sapphire ve English White çift tonlu renk kombinasyonu, lacivert bir takım elbise ile beyaz gömlek uyumunu doğrudan dış tasarıma yansıtıyor. Geleneksel hat çizgilerinin yerine gövdeye tamamen elle uygulanan gümüş çizgiler, şık bir takım elbiseyi tamamlayan kol düğmesi ve lüks saat gibi aksesuarları sembolize ediyor.
Ghost Savile Row'un bu dış görünümü, gövde rengiyle uyumlu merkez kapaklara sahip 22 inçlik özel tasarım jantlarla tamamlanıyor. Aracın kapılarını açan sürücüler ve yolcular, lacivert ile kutup beyazı renklerindeki deri döşemeleri karşısında buluyor.
Koltuklarda da lüks özel dikim takım elbiselerdeki ince çizgilerden esinlenilerek yapılan gri dikişler yer alıyor. Bu ince çizgili dikiş işçiliği, lüks araç üreticisinin tarihinde ilk kez kullanılıyor. Ayrıca her koltuğun kendi geometrisine uyum sağlayacak şekilde özel olarak konumlandırılmış durumda.
İç tasarımdaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri de orta kol dayanağı indirildiğinde ortaya çıkan nakış deseni oldu. Özel dikim lüks bir ceketin renkli astarını andıran bu nakış, markanın merkezindeki ağaçların kuşbakışı siluetinden ilham alınarak çizildi.
Tam 7 farklı renk tonundan oluşan, 250 bin dikiş ve 1.830 metre iplik kullanılarak üretilen bu özel nakış, şirketin şimdiye kadar gerçekleştirdiği en yoğun işçilik gerektiren detaylardan biri olarak kayıtlara geçti.