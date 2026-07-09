Sadece bir tane üretildi: İşte dünyanın en özel otomobili

Araçtaki Midnight Sapphire ve English White çift tonlu renk kombinasyonu, lacivert bir takım elbise ile beyaz gömlek uyumunu doğrudan dış tasarıma yansıtıyor. Geleneksel hat çizgilerinin yerine gövdeye tamamen elle uygulanan gümüş çizgiler, şık bir takım elbiseyi tamamlayan kol düğmesi ve lüks saat gibi aksesuarları sembolize ediyor.