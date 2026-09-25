Renault, amiral gemisi Rafale modelinin en üst ve özel versiyonu olan sınırlı üretim "Hypnotic" serisini gün yüzüne çıkardı.
Sadece 1.500 adet üretilecek... Renault Rafale Hypnotic sahneye çıktı
Renault, D-SUV segmentindeki temsilcisi Rafale'in en üst versiyonu olan sınırlı üretim Hypnotic serisini tanıttı. Avrupa pazarı için yalnızca 1.500 adetle sınırlandırılan 300 beygir gücündeki şarj edilebilir hibrit model, markanın lüks ve performans iddiasını zirveye taşıyor.Haber Merkezi
Toplamda sadece 1.500 adet numaralı örnekle üretilecek olan model, markanın Atelier Alpine donanım seviyesi üzerine inşa edildi.
Sınırlı üretim serinin resmi lansmanı Ekim 2026'daki Paris Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirilecek.
Mat ve koyu tasarım detaylarıyla standart versiyonlardan ayrılan Rafale Hypnotic; İpek matlığındaki Satin Forest Black gövde rengi, koyu ön panjur, parlak siyah tavan çıtaları ve bagaj üstü spoyler ile dikkat çekiyor.
Siyaha bürünmüş özel Atelier Alpine amblemleri ve 21 inç boyutundaki mat siyah alaşım jantlar aracın dış görünümünü tamamlıyor.
İÇ MEKANDA ÖZEL NUMARALI PLAKA VE ALCANTARA DOKUNUŞU
Kabinde Titanyum Siyahı Alcantara ve dokulu kumaş kombinasyonuna yer verilirken, her bir aracın serideki sırasını gösteren özel numaralı plaka konumlandırılıyor.
Spor koltuklar ile kapı panellerinde Fransız bayrağını simgeleyen mavi, beyaz ve kırmızı dikiş detayları bulunuyor.
Koltuk kafalıklarında arka aydınlatmalı Alpine "A" logosu yer alırken, üst ön konsol Titanyum Siyahı Alcantara kaplama ile sunuluyor.
Pazarda üst seviye beklentisi olan kullanıcıları hedefleyen seride, alt versiyonlarda opsiyonel olarak sunulan pek çok donanım standart pakete dahil edildi.
Solarbay cam tavan, Harman Kardon premium ses sistemi, head-up display, ısıtmalı ön cam, sürüş destek ve kış paketleri araçta standart olarak yer alıyor.
Kaputunun altında 300 beygir güç üreten E-Tech 4x4 şarj edilebilir hibrit sistemi barındıran model, içten yanmalı motorunu 3 adet elektrik motoruyla kombine ediyor.
Yalnızca elektrik gücüyle 105 kilometreye kadar sürüş menzili sağlayan araçta, Alpine Cars mühendislerince kalibre edilmiş şasi altyapısı görev yapıyor.
Teknik pakette 4Control Advanced (dört tekerlekten yönlendirme), 4x4 çekiş ve yolu kamerayla tarayarak anlık ayarlama yapan akıllı aktif süspansiyon sistemi standart olarak bulunuyor.
Sınırlı üretim Rafale Hypnotic, 1 Ekim 2026 itibarıyla 14 Avrupa ülkesinde siparişe açılacak.
Fransa satış fiyatı 63.550 euro olarak açıklanan modelin teslimatlarının 2026'nın son çeyreğinde başlaması hedefleniyor.