Adalar Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve meclis üyelerinin gözaltına alındığı belirtiliyor.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adalar Belediyesi'ne 'rüşvet' iddiasıyla başlattığı soruşturması kapsamında, sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.
Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, belediye başkan yardımcıları ve belediye personelinin de aralarında bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
4 ilde düzenlenen operasyonlarda 41 kişi gözaltına alındı.