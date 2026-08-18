Kaynak: ANKA

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Sivas İl Teşkilatı tarafından düzenlenen “Türkiye’nin Meseleleri ve Çözüm Yolları” programında konuştu. Arıkan, dünya siyasetindeki gelişmeler, Gazze, ekonomi, adalet sistemi ve partisinin kalkınma planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin meselelerini doğru anlamak için dünyadaki gelişmelerin doğru okunması gerektiğini belirten Arıkan, Türkiye'nin finans sisteminden teknolojiye, enerjiden savunma sanayisine kadar farklı alanlarda küresel bağımlılık ilişkileriyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Arıkan, “Yeni Dünya Düzeni”nin barış ve insan hakları vaat ettiğini ancak dünyada çatışmaların arttığını savunarak, “Yeni Dünya Düzeni dedikleri kan ve gözyaşı düzeni oldu” dedi.

Gazze başta olmak üzere çatışma bölgelerinde uluslararası sistemin insan haklarını koruyamadığını belirten Arıkan, “Dünya, mazlumun kimliğini değiştirdi; ama mazlumun kaderini değiştiremedi” ifadelerini kullandı.

“DÜNYA YENİDEN KURULURKEN TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE TARİHİ BİR FIRSAT VAR”

Dünyanın tek kutuplu sistemden çok kutuplu bir yapıya doğru ilerlediğini ifade eden Arıkan, ABD-Çin rekabetine işaret ederek Türkiye'nin bu süreçte bağımsız bir aktör olabileceğini söyledi. Arıkan, şöyle konuştu:

“Dünya yeniden kurulurken, Türkiye'nin önünde de tarihi bir fırsat bulunuyor. Biz Türkiye'ye; ABD ile Çin arasında taraf seçmek zorunda olan, Doğu ile Batı arasında sıkışmış, başkalarının kurduğu masalarda kendisine yer arayan sıradan bir ülke olmamalıyız. Türkiye bir umuttur. Ama hangi Türkiye? Borçla ayakta duran Türkiye değil. Üretmek yerine ithal eden Türkiye değil. Kendi kararlarını başkalarının başkentlerine göre şekillendiren Türkiye değil.”

ARIKAN'DAN “AK PARTİ'NİN EKONOMİ ÜÇGENİ” ELEŞTİRİSİ

AK Parti'nin ekonomi politikalarını eleştiren Arıkan, enflasyon, faiz ve vergiden oluştuğunu söylediği tabloyu “AK Parti'nin Ekonomi Üçgeni” olarak tanımladı. Arıkan, “Bir köşesinde enflasyon, bir köşesinde faiz, bir köşesinde vergi var. Peki üçgenin tam ortasında kim var? Millet var” dedi.

Enflasyon hedeflerindeki değişiklikleri ve faiz giderlerini eleştiren Arıkan, şunları söyledi:

“İşte AK Parti'nin ekonomi üçgeni budur: Enflasyon vatandaşın cebini eritiyor. Faiz üreticinin belini büküyor. Vergi de geriye kalanını alıyor.”

“NEDEN BU OPERASYONLAR SADECE İKTİDARA MUHALİF OLANLARIN KAPISINI ÇALIYOR?”

Türkiye'de bir “adalet krizi” yaşandığını savunan Arıkan, son dönemde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Arıkan, “Elbette bu ülkenin kanunları işlemeli. Elbette her türlü yapı, her türlü yolsuzluk iddiası, her türlü kurum veya kişi, eğer bir suçu varsa hukuk önünde hesap vermeli” diyerek şöyle devam etti:

“Ancak halkın vicdanını kanatan, adalete olan inancı sarsan yakıcı bir soru var: Neden bu operasyonlar sadece iktidara muhalif olanların kapısını çalıyor? Neden şafak baskınları, sabah operasyonları sadece iktidarı eleştirenleri kapsıyor? Operasyon dediğiniz şey; iktidarın rakiplerine çevirdiği bir projektör değil, suç neredeyse orayı aydınlatan bir adalet ışığı olmak zorundadır.”

“MİLLETİN CÜZDANINDAKİ TERÖR NE ZAMAN BİTECEK?”

İktidarın “Terörsüz Türkiye” söylemine değinen Arıkan, ekonomik koşullara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi iktidar mensupları diyorlar ki, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine ulaştık. Çerçeve yasa Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir mutabakatla geçti. Eyvallah, tamam. Peki ben şimdi soruyorum: Milletin cüzdanındaki terör ne zaman bitecek? Enflasyon hedefini önceki gün yine yükselttiler. Hedef 12'ydi, şimdi 28 oldu. Şimdi soruyorum: Peki bu enflasyon terörü ne zaman bitecek? Bu faiz terörü ne zaman bitecek? Şehirlerimizi depreme dayanıklı hale getirmesi beklenen kentsel dönüşümdeki bu rant terörü ne zaman bitecek? En önemlisini söylüyorum: Bu muhalife cefa, yandaşa sefa düzeni ne zaman bitecek?”

“YOLSUZLUKLA MÜCADELE BAKANLIĞI KURACAĞIZ”

İktidara gelmeleri halinde yapacakları düzenlemeleri de anlatan Arıkan, hukuk devletini yeniden hâkim kılacaklarını, kamu ihalelerini denetleyeceklerini ve “Yolsuzlukla Mücadele Bakanlığı” kuracaklarını söyledi. Arıkan, şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçtikten sonra yapılan tüm kamu ihalelerini denetleyeceğiz. Ne yapacağız biliyor musunuz? ‘Yolsuzlukla Mücadele Bakanlığı’ kuracağız. Geçmiş dönemde görev yapan bakanların, milletvekillerinin, üst düzey bürokratların mal varlığı artışlarını hukuki çerçevede incelemeye alacağız. Görev alan herkes şunu bilecek: ‘Bu makamlar ganimet değil, emanettir.’”

Amaçlarının “intikam almak” olmadığını ifade eden Arıkan, “Amacımız; raydan çıkarılan devleti tekrar rayına oturtmak” dedi.

“2,5 MİLYON İNSANIMIZA İSTİHDAM OLUŞTURACAĞIZ”

“Türkiye Kalkınma Planı”nı da açıklayan Arıkan, ülkenin üretim altyapısını yeniden yapılandırmayı amaçlayan 41 “Master Proje” hazırladıklarını belirtti. Arıkan, enerji alanında toryum reaktörleri, finansman için ise “Millî Faizsiz Kalkınma Bankası” kurmayı hedeflediklerini kaydederek, şöyle konuştu:

“Biz Türkiye Kalkınma Planımızla birlikte; Türkiye'de 2,5 milyon insanımıza istihdam oluşturacağız. Yani benim genç kardeşlerim, artık doğdukları yerde doyacak, memleketlerinde huzur içinde yaşayacak. Ve Gayrisafi Millî Hasıla'ya 528 milyar dolar gelir artışıyla, dış ticaret açığı veren değil, ihracat fazlası veren bir ülke haline geleceğiz.”