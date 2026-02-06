Rusya Savunma Bakanlığı'nda görevli Korgeneral Vladimir Alekseyev'e başkent Moskova'da suikast girişimi düzenlendi.

Kimliği belirlenemeyen bir kişi, Alekseyev'e birkaç el ateş ederek olay yerinde kaçtı.

Alekseyev hastaneye kaldırılırken emniyet güçleri saldırganı yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

Suikast girişimiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

RUS GENERALLERE SALDIRILAR

Rusya'da üst düzey askeri yetkililere yönelik daha önce de benzer saldırılar düzenlenmişti.

17 Aralık 2024'te Moskova'da Rus ordusunun nükleer, biyolojik ve kimyasal savunma birliklerinin komutanı General Igor Kirillov bombalı saldırıda öldürülmüş, saldırıyı Ukrayna istihbaratı üstlenmişti.

Nisan 2025'te ise General Yaroslav Moskalik, Moskova yakınlarında aracına yönelik patlamada hayatını kaybetmişti.

22 Aralık 2025'te Rus Genelkurmayı'nda görevli General Fanil Sarvarov, Moskova'da aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu öldürüldü.