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Kaynak: İHA

Federasyon Konseyi'nin Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre, Matviyenko, Ermenistan Parlamentosu Başkanı Ruben Rubinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ermenistan tarafının talebi üzerine gerçekleşen görüşmede, Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkilerle ilgili durum ele alındı.

Görüşmede, Matviyenko, iki ülke arasında yapıcı diyaloğun sürdürülmesinin önemine işaret ederek, "Erivan yönetiminin, Rusya ile ilişkilerin korunmasına yönelik söyleminin somut adımlarla desteklenmediğini" belirtti.

Erivan'ın AB'ye katılma niyetine değinen Matviyenko, "Ermenistan'ın AB ile yakınlaşması sürecinin AEB kapsamındaki işbirliği ilkeleriyle bağdaşmadığını, Rusya'nın Ermenistan'da bu konuda referandumun düzenlenmesi fikrini benimsediğini" vurguladı.

Parlamentolar arasındaki işbirliğinin de ele alındığı görüşmede, Ermenistan parlamentosunun Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) kapsamındaki çalışmaları sürdüreceği umudu paylaşıldı.

Matviyenko, görüşmede, diğer ülkelerin talepleri doğrultusunda Ermenistan'da Rus vatandaşlarının gözaltına alındığına dikkati çekerek, bunun devam etmesi durumunda, Rus vatandaşlarına Ermenistan'ı ziyaret etmemeleri tavsiyesinde bulunacaklarını söyledi.

Görüşmede, insani ve kültürel işbirliği konuları da ele alındı. Matviyenko, Ermenistan'ın Uluslararası Rus Dili Örgütüne katılmasının, Ermenistan'da Rus Dili Günü'nün kutlanmasının, Rus bilim ve kültür merkezlerinin şubelerinin açılmasının önemli olduğunu vurguladı.

İki ülkenin bölgeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine önem verdiklerini dile getiren Matviyenko, söz konusu alanla ilgili hazırlanan belgelerin en kısa zamanda imzalanacağı umudunu paylaştı.

Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko ve Ermenistan Parlamentosu Başkanı Rubinyan, ikili ilişkilerle ilgili diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldı.