Suudi Arabistan Pro Lig'in 14. haftasında lider Al Hilal ile ikinci Al Nassr derbide karşı karşıya geldi.

RONALDO İLK YARININ SON DAKİKALARINDA SAHNEYE ÇIKTI

Al Hilal'in evi Kingdom Arena'da oynanan dev maçta Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ilk yarının son dakikalarında sahneye çıkarak harika bir golle Al Nassr'ı 1-0 öne geçirdi.

Cristiano Ronaldo, dev maçta sahne alıyor! 🔥 pic.twitter.com/QmW4Ep14b0 — S Sport (@ssporttr) January 12, 2026

BİTİRİCİLİĞİNDEN HİÇBİR ŞEY KAYBETMEDİ

Karşılaşmanın 42'inci dakikasında ceza sahası içerisine düşen sahipsiz topu gelişine vurarak tavana asan Ronaldo klasına yakışır bir bitiricilik örneği gösterdi.

KARİYERİNİN 959. GOLÜNÜ ATTI

Al Nassr kritik maçta devreye 1-0 üstünlükle girerken Cristiano Ronaldo da kariyerinin 959. golünü atmış oldu.

Bu sezon Al Nassr ile 18 maçta 16 gol, 3 asistlik performans sergileyen 40 yaşındaki Portekizli yıldız, formundan hiçbir şey kaybetmediğini bir kez daha gözler önüne serdi.