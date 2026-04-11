İtalya Serie A'nın 31. haftasında son maçta Inter'e deplasmanda 5-2 mağlup olarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Roma Pisa'yı konuk etti.

DONYELL MALEN HAT-TRICK YAPARAK ROMA'YA MAÇI ALDI

Olimpico'da oynanan karşılaşmada Donyell Malen rüzgarı esti. Maçın henüz 3. dakikasında ağları havalandırarak Roma'yı 1-0 öne geçiren Hollandalı yıldız 43'te skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarı 2-0 önde kapatan Roma'da ikinci yarının başında hat-trick yapan Malen maçı koparan isim oldu.

Dakikalar 52'yi gösterdiğinde bir kez daha sahneye çıkan Donyall Malen farkı üçe çıkardı. Bu gol karşılaşmanın da skorun belirledi ve Roma sahadan 3-0'lık net skorla galip ayrılarak puanını 57'ye yükseltti.

ZEKİ ÇELİK SERIE A'DAKİ 100. MAÇINDA TEPKİYLE KARŞILAŞTI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayarak Roma formasıyla İtalya Serie A'daki 100. maçına çıkan Zeki Çelik kendisi adına bu anlamlı maçta hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Maçı kazanacağından emin olduktan sonra Gasperini 78. dakikada Zeki Çelik'i oyundan alarak yerine Angelino'yu sahaya sürdü.

ROMA TARAFTARLARI MİLLİ OYUNCUYU YUHALADI

Zeki Çelik kenara geldiği sırada Olimpico Stadı'nı dolduran Roma taraftarları tarafından yuhalandı.

İtalyan basını, Zeki Çelik'in sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenilemek için 4 milyon Euro'luk yüksek bir maaş talep etmesinin ve ayrıca transfer söylentilerinde adının ezeli rakiplerle (Juventus ve Inter) anılmasının Roma taraftarlarını tepkisini çektiğini yazdı.