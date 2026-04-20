Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş yeni açıklamalar yaptı. Kızı Rojin Kabaiş için adalet isteyen Kabaiş, gazeteci Ruşen Takva'ya konuştu. Kabaiş, "Biz dün Diyarbakır'dan Tunceli'ye gittik. Gülistan Doku'nun ailesini ziyaret etmeye gittik. Adalet Bakanımız'a teşekkürlerimi sunuyorum. Adalet Bakanı devreye girdi. Gülistan Doku'nun dosyası çözüldü. Tunceli Başsavcımıza da teşekkür ediyorum. O da tarihi bir adım attı" dedi.

Kabaiş, "6 sene o aileye acı çektirdiler. 6 seneden sonra valinin oğlu çıktı. Sen kenti yönetiyorsun. Bu genç kıza nasıl zarar verdin? Devletin gücüyle devletin malını zarara uğrattın. Gittin barajı boşalttın. Bildiğin halde... " diye konuştu.

'GÜLİSTAN DOKU GİBİ AYDINLATILSIN'

Kabaiş şunları dile getirdi:

"Rojin Kabaiş'in ki de aynı benziyor. Ama bizde vali ile ilgili herhangi bir şey yok. Bizde rektörde büyük sıkıntılar var çünkü rektörün hal hareketi çok şüphelidir. Otopsiye de girdi. Delilleri karartıldı. Rojin'in vücudunda kesik yerler de var. Otopsiye girdi. Biz ona davetiye göndermedik. Yasak olması lazımdı. Kapıya bile gelmemeliydi. Eğer o görevini yapsaydı "Ben Rojin Kabaiş'in ambulansın önüne düşeceğim. Onu Diyarbakır'a götüreceğim. Benim çocuğum sayılır. O görevi de yapmadı. 3 ay sonra taziyeye geldi. Rektörde sıkıntılar var düşünün üniversiteyi babasının malı gibi kullanıyor. Bütün akrabaları işe almış. Güvenlikçilerin büyük kısmı onun akrabalarıdır. Genç kızları rahatsız ediyorlar. Rojin intihar etti diyorlar. Ben çocuğumu bilirim. Benim kızım intihar etmedi. Kim bilir kızımı başka suda boğup getirip oraya bıraktılar ve intihar süsü verdiler. Ben bu işin peşini aydınlanana kadar bırakmayacağım ve sonuna kadar mücadele edeceğim. Rojin’in ölümü de Gülistan Doku gibi aydınlansın ve kimin parmağı varsa cezasını çeksin. üçlüsünüz diye gidip fakir fukaranın çocuklarına zarar verip bunu örtbas mı edeceksiniz?."